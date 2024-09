Politica Rigenerazione urbana in Maremma, Spadi: Dalla Regione quasi 2 milioni 4 settembre 2024

Firenze: «Scorre la graduatoria del bando sulla rigenerazione urbana della Regione Toscana e in provincia di Grosseto arrivano nuovi finanziamenti per i comuni con meno di 20mila abitanti. Si tratta, complessivamente, di quasi 2 milioni di euro per Montieri, Monterotondo Marittimo, Roccastrada e Gavorrano». Lo annuncia la consigliera regionale del Pd Donatella Spadi.

La Giunta regionale, infatti, ha appena approvato la delibera, proposta dall’assessore alle Infrastrutture e Governo del territorio Stefano Baccelli, con cui si definiscono gli interventi di rigenerazione urbana e i comuni beneficiari e che dà attuazione alla delibera del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) dell’aprile 2024. Adesso, grazie alle risorse del Fondo di sviluppo e coesione sociale, altri 21 comuni toscani potranno concretizzare i progetti presentati. Tra questi, i 4 comuni maremmani sopra citati. «La Regione Toscana – prosegue Spadi - è da sempre attenta allo sviluppo dei suoi territori e, in particolar modo, dei piccoli comuni e quelli delle aree interne, spesso più fragili e con maggiori necessità. Con questi finanziamenti si riqualificano le aree dismesse o degradate di quei paesi che rappresentano la bellezza della nostra regione, valorizzandoli e dando un concreto contributo alla lotta contro lo spopolamento». Ecco i progetti finanziati in provincia di Grosseto: Montieri: ristrutturazione del palazzo comunale per ospitarvi servizi culturali e multifunzionali (392mila euro di contributo per un costo di 499mila euro); Monterotondo Marittimo: realizzazione di un percorso sensoriale tra via Magenta e via Garibaldi (400mila euro il contributo proposto su una spesa prevista di 550mila); Roccastrada: rigenerazione dell’edificio dell’ex Opera pia Contessa Nella (finanziamento di 600mila euro, spesa 864mila); Gavorrano: ristrutturazione dell’edificio ex Bagnetti per ospitare alcuni uffici comunali (spesa un milione e 100mila euro, 600mila il contributo atteso). Seguici



