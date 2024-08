Rigenerazione aree interne, dalla Regione oltre 10milioni in provincia di Grosseto

Coinvolti 18 comuni e due Unioni dei Comuni. Marras e Spadi: "Interventi che avranno impatto positivo sulla qualità dei servizi ai cittadini"



Grosseto: In provincia di Grosseto arriveranno 10 milioni e 815.423 euro di contributi per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana in 18 comuni. La misura a cui le amministrazioni hanno aderito rientra nel pacchetto da 120milioni di euro di risorse europee per interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana e si integra con la legge regionale sulla Toscana diffusa che ha l’obiettivo di ripopolare e riqualificare le aree interne.

“Un’importante iniezione di risorse che permetterà ai Comuni di sviluppare progetti di ripristino e di sviluppo fondamentali per le comunità – commentano Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana e Donatella Spadi, consigliera regionale del territorio –. Oltre 10milioni di contributi che attiveranno interventi per 13milioni e 400mila euro: opere più o meno rilevanti dal punto di vista tecnico che però avranno senza dubbio un impatto positivo sulla qualità dei servizi per i cittadini”.

I Comuni interessati sono: Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Cinigiano, Gavorrano, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Pitigliano, Roccalbegna, Santa Fiora, Scansano, Seggiano, Semporniano, Sorano. Hanno presentato proposte progettuali anche l’Unione dei Comuni Amiata grossetana e l’Unione dei Comuni Colline del Fiora.