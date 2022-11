Rifondazione: "Presidio per la pace, contro tutte le guerre”

Sabato 19 novembre dalle 10.30 alle 13 in piazza del Popolo

Follonica: "Sempre più territori, sempre più popoli stanno vivendo la tragica esperienza di una occupazione militare o dell’acuirsi di veri a propri conflitti militari. Palestina, Ucraina, Sahara Occidentale, Afghanistan, Siria, Yemen, Libia, Nigeria, Mali, Kurdistan, etc. sono solo una parte di un lungo elenco di paesi le cui popolazioni stanno soffrendo pene indicibili. L’aggravarsi di numerose crisi, diverse per tanti aspetti ma simili per il dolore che provocano, rischia di farci abituare al dramma e a renderci insensibili alla sofferenza", afferma Rifondazione Comunista Follonica.

"Per questo, - prosegue la nota - vogliamo sensibilizzare l’opinione pubblica e ricordare che servono azioni decise che provino a spezzare il rischio della “Terza guerra mondiale a pezzi”.



Dunque chiediamo:

1. La fine di ogni occupazione militare e l’interruzione di ogni aggressione a stati sovrani

2. La riduzione delle spese militari, per dirottare risorse su sanità, istruzione e stato sociale

3. La ratifica del trattato TPAN/TPNW per la proibizione delle armi nucleari

4. Il rinnovo della solidarietà internazionale tra i popoli e l’attivazione della diplomazia dal basso

5. La solidarietà verso i civili che fuggono dai conflitti armati

6. Il riconoscimento di un ruolo attivo per l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) come unico attore legittimato a intervenire e risolvere le crisi in atto

7. L’avvio dei negoziati e la riapertura del dialogo.

Invitiamo a partecipare ed a portare le bandiere della pace per gridare insieme il nostro NO ALLE GUERRE, sabato 19 novembre dalle 10.30 alle 13 in piazza del popolo a Follonica, per fare in modo che questa giornata rappresenti l’inizio, anche nella nostra città, di un nuovo movimento unitario per la pace e contro tutte le guerre", termina Rifondazione Comunista Follonica