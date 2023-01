Rifiuti, tolleranza zero contro gli abbandoni. Incontrati i vertici Rea

Il Sindaco, Massimo Fedeli, l’Assessore all’Ambiente, Enzo Mulè, la responsabile dell’area tecnica, Serena Talamucci e il Comandante del Corpo di Polizia Municipale Sandro Cerri hanno convocato i vertici Rea per cercare una soluzione atta a porre rimedio a questo esecrabile e non più tollerabile fenomeno degli abbandoni dei rifiuti.

Un fenomeno che, purtroppo, si è esponenzialmente accentuato dopo che i comuni limitrofi, in particolare Cecina, Casale e Guardistallo, hanno attivato la modalità della raccolta porta a porta.





Bibbona: Grossi contenitori, sacchi ingombranti, scarti di lavori edili, elettrodomestici sono solo alcune delle tipologie di rifiuto che sistematicamente, e soprattutto nei fine settimana, si verificano intorno alle postazioni dei cassonetti stradali posti lungo la via Aurelia in corrispondenza dei confini con i suddetti Comuni. Come noto, la via Aurelia costituisce un’arteria di collegamento importante e principale per la nostra viabilità, visibile a chiunque acceda al nostro territorio: un territorio che vanta un’importante vocazione turistica non può permettersi scene di degrado come quelle alle quali si assiste ormai da settimane.

Per cercare, quindi, una soluzione atta ad arrestare questa intollerabile situazione, è stato di comune accordo stabilito che a breve saranno installate apposite telecamere e, contestualmente, saranno inasprite le sanzioni amministrative ed intensificati i relativi controlli.

“Una situazione non più sopportabile che – sottolinea il Sindaco, Massimo Fedeli – oltre all’aspetto negativo sul decoro urbano, comporta una distorsione sull’aspetto prettamente economico del servizio di gestione dei rifiuti in quanto alla comunità bibbonese vengono accollati dei costi aggiuntivi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti provenienti da altre realtà locali. Una situazione non accettabile anche dal punto di vista del decoro urbano: i nostri cittadini meritano che siano prese tutte le misure necessarie per contrastare queste cattive abitudini”.

“Sono diverse, inoltre, le segnalazioni dei cittadini che riceviamo con cadenza quasi quotidiana – specifica l’Assessore all’ambiente Enzo Mulè – in quanto la situazione è sotto gli occhi di tutti e non può più essere tollerata. Durante la riunione abbiamo, dunque, concordato di porre in essere tutte le misure necessarie affinché si rispetti la nostra realtà territoriale”.