Rifiuti: continua la consegna delle 6Card a Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Prosegue la consegna delle 6Card su Castiglione della Pescaia.

Fino al 31 ottobre sarà possibile effettuare il ritiro presso la sede comunale di Castiglione della Pescaia, Strada Provinciale Padule n. 3 km 19. Lo sportello è aperto tutti i giorni, esclusa la domenica, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Ad oggi sono ancora pochi i cittadini che hanno già provveduto al ritiro della propria tessera che, ricordano il Comune e Sei Toscana, dal 1 gennaio 2025 sarà indispensabile per accedere al conferimento dei rifiuti nei nuovi contenitori di raccolta distribuiti su tutto il territorio comunale, che saranno automatizzati.

Nei mesi di novembre e dicembre la consegna delle 6Card continuerà presso la sede comunale di Castiglione della Pescaia, Strada Provinciale Padule n. 3 km 19. Lo sportello sarà aperto il sabato, con orario 9:00 – 13:00 e 15:00 – 19:00, in modo tale da agevolare il ritiro da parte degli utenti nel fine settimana.

Tutti gli utenti iscritti a ruolo Tari del comune dovranno essere muniti di 6Card.

Per il ritiro della tessera è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente può incaricare una persona di fiducia con una delega scritta.

Per maggiori informazioni: seitoscana.it, numero verde 800127484 o sito istituzionale del Comune comune.castiglionedellapescaia.gr.it.