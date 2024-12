Rifiuti: consegne straordinarie delle 6Card a Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Il Comune di Castiglione della Pescaia, in collaborazione con Sei Toscana, sta completando il processo di riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti.

A partire da lunedì 20 gennaio 2025, i nuovi cassonetti intelligenti dotati di chiusura elettronica entreranno ufficialmente in funzione e sarà possibile conferire i rifiuti solo utilizzando la 6Card, la tessera associata all'utenza Tari.

Per agevolare il ritiro delle 6Card, in particolare per i non residenti presenti durante le festività, sono previsti giorni e orari straordinari:

oggi, sabato 28 dicembre, le terrese potranno essere ritirate presso il piano terra del Palazzo Comunale dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

consegna straordinaria nei giorni 30 e 31 dicembre, 2 e 3 gennaio 2025 in Comune con orario 9.00-13.00

attivazione del punto di consegna delle tessere nei giorni 7 e 9 gennaio 2025 dalle 17.00 alle 20.00 nella sala del Consiglio in Piazza Garibaldi in concomitanza con i due incontri pubblici informativi per le utenze pubbliche (7 gennaio ore 18:00) e per i privati cittadini (9 gennaio ore 18:00)

dal 13 gennaio 2025 nei giorni di lunedì (9-14) giovedì (9-13) e venerdì (9-13) presso il Punto di Facilitazione digitale presso l'ex palazzo comunale di Via Vittorio Veneto, le tessere potranno essere ritirate fino a totale esaurimento.

Per le postazioni a bidoncino presenti nelle frazioni, nel borgo medievale del capoluogo ed in alcuni punti strategici del territorio saranno posizionati entro il mese di marzo le mascherature ad accesso controllato che funzioneranno con le tessere 6card.

Per ulteriori informazioni:

https://seitoscana.it/.../castiglione.../raccolta-rifiuti

Numero Verde: 800 127 484