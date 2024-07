Attualità Rifinanziata la Nuova Sabatini: CNA soddisfatta per il sostegno alle PMI 15 luglio 2024

La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA) accoglie con soddisfazione il rifinanziamento della Nuova Sabatini, previsto nel disegno di legge di assestamento del bilancio.

Viterbo: Questo rifinanziamento, con uno stanziamento di ulteriori 201 milioni di euro, garantirà la copertura delle domande per tutto il 2024, rispondendo così alla richiesta avanzata dalla CNA al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit). La Nuova Sabatini, introdotta nel 2014, ha finora sostenuto investimenti per circa 53 miliardi di euro, finanziando quasi 300 mila domande e fornendo un contributo pubblico complessivo di circa 4,4 miliardi di euro. Questo strumento si è rivelato fondamentale per gli investimenti degli artigiani e delle micro e piccole imprese, dimostrando un potente effetto leva. Attilio Lupidi, segretario della CNA di Viterbo e Civitavecchia, ha commentato positivamente la notizia: "Bene il rifinanziamento della Nuova Sabatini. Nel tempo, la misura ha dimostrato di essere un valido supporto agli interventi strutturali necessari alla crescita delle imprese." Con questo intervento, il Mimit ha assicurato la continuità dell'agevolazione, confermando l'impegno a sostenere il settore delle piccole e medie imprese, che rappresenta il cuore del tessuto produttivo italiano.

