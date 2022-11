Riapre la campagna abbonamenti dell’Us Grosseto

Grosseto: L'U.s. Grosseto 1912 riapre la campagna abbonamenti a partire dal 3 dicembre 2022 e avrà durata fino al 06 gennaio 2023. L'abbonamento sarà valido solo per 7 gare casalinghe del “Girone di Ritorno” del campionato nazionale di serie D girone E.



Il primo degli incontri casalinghi del girone di ritorno sarà Grosseto-Poggibonsi (domenica 8 gennaio). Il club unionista, poi, comunica che ci sarà una partita che verrà scelta per la "Giornata biancorossa" e in quel frangente non saranno validi gli abbonamenti sottoscritti.





PREZZI ABBONAMENTI

(7 gare casalinghe, girone di ritorno Serie D girone E)

Tribuna Vip



intero € 150,00

Tribuna laterale (Nord o Sud)



intero - € 70,00

ridotto (donne e over 60) - € 50,00

14/18 anni - € 20,00

6/13 anni - € 5,00

invalidi dal 67% - € 5,00

Curva Nord



intero - € 50,00

ridotto (donne e over 60) - € 30,00

14/18 anni - € 20,00

6/13 anni - € 5,00

invalidi dal 67% - € 5,00

IN TRIBUNA VIP NON È VALIDO NESSUN TIPO DI RIDUZIONE



Gli abbonamenti sono sottoscrivibili presso i seguenti punti vendita CiaoTickets di Grosseto: