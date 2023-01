Riapre il Bando del Servizio Civile in AISM

Domande aperte sino a venerdì 10 febbraio 2023.



Grosseto: Un nuovo Bando per la selezione di giovani da impiegare nei progetti di Servizio Civile in AISM, presso la sezione provinciale di Grosseto dell’associazione italiana sclerosi multipla, è appena stato pubblicato.

Consentirà a giovani e giovanissimi, purché non abbiano ancora compiuto i ventinove anni d’età, di scegliere di collaborare con AISM e il suo movimento per impegnarsi a dare vita a progetti concretamente pensati per le persone con sclerosi multipla.

“Scegliere un progetto di AISM – dichiara il presidente della sezione di Grosseto - vuol dire avere un ruolo da protagonista nella comunità che ti è più vicina e lavorare. I requisiti per svolgere il Servizio Civile in AISM sono pochi ma essenziali: avere entusiasmo e voglia di immergersi in un mondo giovane e di valore, credere in un mondo libero da SM. Essere maggiorenni, ma non avere ancora compito 29 anni, garantire un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi; i giovani inoltre riceveranno un piccolo assegno mensile per un anno di tempo, circa 444 euro”.

Sono due i progetti sui quali poter scegliere di impegnarsi. Si chiamano InSieMe e Compagni di Viaggio.

Con il progetto InSieMe AISM si impegna a garantire alla la persona con sclerosi multipla di poter essere protagonista alla costruzione del proprio futuro, aiutandola a realizzare progetti di vita individuale.

Attraverso il progetto Compagni di viaggio AISM si impegna a essere al fianco delle persone con SM, migliorando quotidianamente la qualità di vita, costruendo con lei e per lei risposte qualificate.

“Mi fa piacere ricordare a tutti – continua il presidente Vargiu Caterina – che oltre ai posti ordinari, sono disponibili dei posti riservati ai giovani con disabilità, SM o patologie correlate (patologie infiammatorie/demielinizzanti/degenerative del sistema nervoso centrale, quali per esempio la Neuromielite ottica). I candidati che faranno domanda per questi posti riservati, dovranno presentare al momento del colloquio una certificazione della propria disabilità o autocertificazione”.

Come presentare e inviare la domanda: gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura. Per poter scegliere un Progetto AISM, occorre inserire nel campo “codice ente” la seguente dicitura SU00114.

Per informazioni:



Sezione provinciale AISM di Grosseto, Via Edmondo de Amcis n.5

Tel. 0564 451405 Cell. 338 5231768 / 335 1549925

Email: aismgrosseto@aism.it