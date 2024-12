Riapertura reparto fine vita Rsa Anni Azzurri, sindaco: Dimostrata sensibilità e buonsenso

Grosseto: È notizia di questi giorni la riapertura del reparto di fine vita della Rsa Anni Azzurri – il Poggione. “Sono lieto che in seguito a un mio diretto intervento si sia risolta la criticità legata alla Rsa Anni Azzuri – il Poggione.

Grazie alla sinergia tra l'azione degli uffici comunali da me attivati, la Asl, il Coeso Sds e in accordo con i familiari dei pazienti ricoverati siamo riusciti a risolvere una questione insostenibile dal punto di vista sociosanitario e soprattutto umano. Dimostrare sensibilità e buonsenso è sempre non solo opportuno, ma indispensabile. Siamo lieti di aver trovato, anche con Kos, questo equilibrio prezioso che, ne sono certo, proseguirà anche in futuro”. Così il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna”.