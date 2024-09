Revocata l’ordinanza di divieto di balneazione al Parco delle Costiere

Scarlino: Le analisi di Arpat sono nei parametri di legge: tutte le acque di Scarlino sono balneabili.



Domenica 15 settembre il Comune di Scarlino ha revocato il divieto di balneazione nelle zone delle cale. «I risultati delle analisi di Arpat sono arrivati sabato in tarda serata – spiega il sindaco Francesca Travison –: i dati sono positivi quindi revochiamo l’ordinanza che, ricordo, è stata emessa in via cautelativa a seguito dei temporali di domenica sera».