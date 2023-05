Remco Evenepoel vince la prima tappa del Giro d'Italia

Ortona: Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ha vinto la prima tappa del 106^ Giro d'Italia, la Costa dei Trabocchi Tudor ITT, Fossacesia Marina-Ortona di 19.6 km conquistando la prima Maglia Rosa di leader della classifica generale.



Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) e João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates).

Il primo round di questo 106^ Giro d'Italia va dunque a Remco Evenepoel. Il Campione del Mondo, oggi in gara con la maglia di Campione Nazionale belga, ha regalato una delle sue grandi esibizioni, volando a 55.211 km/h e diventando il primo corridore belga a vestire la Maglia Rosa dal 2001. Alle sue spalle si sono piazzati a 22" Filippo Ganna e a 29" João Almeida, il migliore tra i rivali di Evenepoel nella lotta alla Maglia Rosa. Tra i corridori attardati Tao Geoghegan Hart a 40", Primoz Roglic a 43", Geraint Thomas e Alexsandr Vlasov a 55", Damiano Caruso a 1'28" e Thibaut Pinot a 1'43".





RISULTATO DI TAPPA

1 - Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) - 19.6 km in 21’18’’, alla media di 55.211 km/h

2 - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a 22"

3 - João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 29"

CLASSIFICA GENERALE

1 - Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

2 - Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) a 22"

3 - João Pedro Gonçalves Almeida (UAE Team Emirates) a 29"

LE MAGLIE UFFICIALI

Le Maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate da CASTELLI con tessuti riciclati prodotti da SITIP.

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata da Enel - Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, sponsorizzata da Agenzia ICE con il brand Madeinitaly.gov.it - Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Brandon McNulty (UAE Team Emirates)

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo - Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

Il vincitore di tappa e prima Maglia Rosa Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Sono felicissimo, è il risultato migliore che potessi ottenere. Pensado di dover fare 21'30" per vincere e invece ho fatto ancor meglio. Fin dall'inizio sentivo le gambe girare bene. Voglio evitare rischi in questa prima settimana e non sprecare energie fino alla prossima cronometro."

MaremmaNews seguirà il Giro d'Italia nelle tappe toscane con le foto di Francesco Babboni.