Regione stanzia contributo straordinario a concessionario diritti esclusivi pesca laguna Orbetello

Spadi PD: “Un sostegno concreto per chi lavora in laguna. La Regione dimostra ancora una volta di fare la sua parte, attendiamo ancora azioni concrete da parte del Governo.”



Orbetello: Con queste parole la consigliera PD Donatella Spadi, interviene sullo stanziamento deciso dalla Regione Toscana nell’atto di variazione di bilancio che va a sostenere con un contributo a fondo perduto chi lavora alla pesca nella laguna di Orbetello, colpita questa estate da uno shock ambientale che ne ha minato l’equilibrio naturalistico.

“Ho accolto con grande soddisfazione la decisione della Giunta di inserire nella variazione di bilancio approvata nell’ultima seduta del Consiglio che ha destinato una cifra importante come contributo straordinario a fondo perduto fino ad un massimo di 450mila euro per l’anno in corso al concessionario dei diritti esclusivi di pesca nella laguna di Orbetello, nonché un ulteriore stanziamento di 188mila euro a parziale ristoro dei ricavi registrati dalle imprese del settore turismo, del commercio e delle attività di parcheggio veicoli operanti nella frazione di Ansedonia nel comune di Orbetello .

L’estate appena trascorsa è stata particolarmente dura per questa stupenda area naturalistica e produttiva della Toscana. Le condizioni climatiche, con caldo estremo, e la mancanza di interventi strutturali da parte del Ministero dell’Ambiente hanno colpito duramente sia l’ambiente che l’attività di pesca e conseguentemente la produzione. Come Regione siamo intervenuti più volte con risorse aggiuntive e sostegni, ma è chiaro che l’assenza di una vera presa di responsabilità da parte del Governo centrale pesa e si sente. In particolare il Ministero dell’Ambiente, più volte sollecitato, non sta rispondendo a nessuno degli appelli degli enti locali e delle associazioni ambientaliste e dei lavoratori. Con questo atto, da parte sua, la Regione assicura un sostegno immediato alla filiera della pesca e della acquacoltura gravemente colpita da questa situazione. Entro venti giorni verranno definite le modalità di erogazione di questo contributo.

Sempre per la provincia grossetana nella variazione di bilancio troviamo anche importanti risorse per impianti sportivi di Castiglion della Pescaia e Monte Argentario, segno che la Regione ha sempre una grande attenzione alle comunità maremmane”.