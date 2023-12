Regione: Bilancio 2024-2026, la Manovra illustrata in Consiglio

Nota di aggiornamento al Defr, legge di stabilità e collegato alla legge di stabilità. Il pacchetto finanziario per il prossimo triennio illustrato in Aula dal presidente della Commissione Giacomo Bugliani (Pd):” La Manovra prevede un totale complessivo di entrata e di spesa pari a 11miliardi e 826milioni”



Firenze: “La nota di aggiornamento al Defr inquadra le previsioni economiche, sulla base delle indicazioni fornite da Irpet – afferma il presidente della commissione Affari istituzionali, Giacomo Bugliani (Pd) illustrando gli atti finanziari che compongono la Manovra di Bilancio previsionale 2024-2026 -. Si segnala un generale rallentamento dei consumi, a cui fa da contraltare l’incremento degli investimenti che determina un incremento del Pil in Toscana e un leggero miglioramento del dato occupazionale” Riguardo al quadro finanziario generale, Bugliani evidenzia il tema dell’”indebitamento regionale nel quale si registra una diminuzione di circa 62milioni”.



Sui 29 progetti del programma regionale di sviluppo, il presidente evidenzia “vengono stanziate risorse per 6miliardi e 111milioni sul triennio 2024-26”. Tra le priorità a livello regionale, si ricorda l’allegato riferito all’ “Agenda 2030, un approfondimento richiesto dalla corte dei Conti che mette in relazione gli obiettivi strategici di governo con quelli dell’Agenda”. C’è poi una parte dedicata alle misure di sostegno per territori e cittadini colpiti dalle alluvioni. “Irpet – afferma il presidente - ha stimato danni intorno ai 2miliardi di euro”. L’ultima parte dell’aggiornamento al Defr tratta le opere di razionalizzazione delle società partecipate. Bugliani evidenzia “la proroga della vita societaria di Ala Toscana per 5 anni, proroga funzionale alla presentazione del business plan aeroportuale”. Per i complessi fieristici di Carrara Fiere e Arezzo è invece, in corso un monitoraggio funzionale all’aggiornamento dei piani industriali mentre per Firenze Fiera una revisione delle tempistiche per l’ingresso di soci privati, la sottoscrizione del capitale sociale per 28milioni di euro e la sottoscrizione di patti parasociali. Per Cosvig,” l’obiettivo è quello di scorporare il ramo d’azienda Sestalab, per preservare configurazione come società in house; per Fidi Toscana “il piano di razionalizzazione è centrato sulla proroga della scadenza della cessione del pacchetto societario”; per gli interporti Prato e Vespucci, “sono disciplinati i termini per la presentazione piani industriali”; per Sviluppo Toscana “il piano di razionalizzazione si concentra sull’acquisizione di Sici”.

“La Manovra prevede un totale complessivo di entrata e di spesa pari a 11miliardi e 826milioni – continua Bugliani - Tra le voci di entrata quella principale sono le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (9miliardi e 300milioni circa)”. Si segnala come “i tributi per la sanità vengono determinati sulla base dell’ultimo riparto disponibile (intesa conferenza Stato Regioni dello scorso novembre”. Attualmente si ricorda che “il fondo sanitario regionale per il 2024 è determinato in 7miliardi e 755milioni di euro, mentre le altre entrate regionali ammontano a 505milioni, di cui 415milioni vengono dalle tasse automobilistiche, 45milioni sono le entrate derivanti dall’addizionale regionale sul gas naturale, 16milioni dalle tasse versate dagli studenti universitari per il finanziamento del diritto allo studio; 11milioni il tributo speciale per il conferimento in discarica rifiuti solidi urbani”. C’è poi un contributo di oltre “29milioni di euro come compensazione degli effetti delle manovre regionali derivanti da agevolazioni sull’Irap”. Sempre sul fronte delle entrate, “i trasferimenti correnti ammontano a 729milioni di euro di cui 28milioni Fesr, 100milioni Fse e 54milioni dall’accordo marittimo interregionale Italia-Francia; 102milioni dal Pnrr, 38 dai trasferimenti degli enti locali per il Tpl, 13milioni per garanzia continuità territoriale con Arcipelago toscano; ci sono poi trasferimenti statali per 25milioni dal Fondo nazionale per le politiche sociali, 24milioni dal Fondo statale per il progetto sulla non autosufficienza e 30milioni per la domiciliarità alternativa al ricovero per i malati di Sla”. Le entrate extratributarie ammontano a “102milioni di euro dei quali 28milioni da canoni e concessioni; 12milioni di proventi derivanti dai contributi versati dagli utilizzatori delle concessioni geotermiche; 11milioni dal sanzionamento tributario amministrativo”. Le entrate in conto capitale: 577milioni di entrate dalla nuova programmazione europea: 175milioni dal Fesr, 1,7milioni dal Fse e 4milioni dall’accordo interregionale marittimo Italia-Francia”.

Bugliani ha parlato di un “incremento delle risorse regionali libere per circa 318milioni e di una contrazione delle risorse vincolate statali e comunitarie di 94milioni, con in particolare un incremento delle risorse sanitarie di 34milioni dovuto alla crescita del fondo sanitario indistinto per 338milioni e dalla diminuzione della parte vincolata di 304 milioni per il mancato rifinanziamento degli interventi previsti sull’edilizia sanitaria per 311milioni”.

“Riduzione – continua Bugliani - di 25milioni di euro di risorse relative al Por del Fesr e Fse 2014-2020 e incremento, invece delle risorse della programmazione europea 2021-27, per oltre 106milioni di euro e anche le risorse del Pnrr passano da 215 a 263milioni”. Sul fronte della spesa Buglioni ha ricordato alcune riduzioni di risorse come per i servizi istituzionali e di gestione pari a 16milioni di euro, per ordine pubblico e sicurezza si parla di una diminuzione di due milioni e mezzo così come di 6milioni e mezzo per il diritto allo studio. Incremento invece, per le politiche giovanili dello sport con 9milioni, contrazione per missione del turismo di 2milioni e 800, incremento sull’assetto del territorio ed edilizia abitativa pari a 35milioni, riduzione di 88 milioni

su sviluppo sostenibile e tutela territorio; incremento di 39 milioni per trasporti e mobilità; riduzione di un milione per soccorso civile, incremento di 80milioni di euro per politiche sociali e famiglia; su sviluppo economico e competitività contrazione di 9milioni; per politiche di formazione e professionali incremento di 55 milioni; 23milioni in più per agricoltura e pesca mentre riduzione di 6,8 milioni per energia e diversificazione fonti energetiche.

La manovra di bilancio si completa con la legge di stabilità 2024 e il suo collegato, nelle quali prevale la componente di rimodulazione delle risorse. Bugliani ha ricordato il rifinanziamento della legge per combattere povertà e disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari; dell’atto che riguarda i contributi ai comuni capofila della via Francigena per la manutenzione della via e la norma sul contrasto alla violenza di genere.

Bugliani si è soffermato sull’“incremento del finanziamento da 900mila euro a 3milioni per la rigenerazione spazi urbani”, “per la salvaguardia della laguna di Orbetello con tre milioni di euro, un milione per ogni annualità”.

Nel collegato alla legge di stabilità ci sono misure puntuali per lo stanziamento di risorse. Ne ricordiamo alcune in provincia di Arezzo: 350mila euro per Terranova Bracciolini per un campo da calcio Brandini-Galasso e 71mila euro al comune di Ortignano Raggiolo per la pavimentazione della scuola San Piero in Frassino e 119mila euro a Lucignano per l’ex cinema Rosini. In provincia di Firenze: 2milioni a Montespertoli per il teatro civico, un milione a San Casciano per la viabilità. In provincia di Grosseto: 2 milioni a Monte Argentario per interventi di viabilità. In provincia di Livorno 1milione e 200 a Portoferraio per il santuario dei mammiferi marini; 545mila euro a Campiglia per la riqualificazione di biblioteche e scavi archeologici e 500mila a Marciana marina per riqualificazione dell’abitato. In provincia di Lucca: a Viareggio 100mila euro per viabilità; a Camaiore 3milioni e mezzo per la ristrutturazione dell’immobile ex Arlecchino e due piazze; 760mila euro alla asl nord ovest per la ristrutturazione per l’immobile in via Bianchini. In provincia di Pistoia: 350mila euro a Pescia x viabilità e 160 per il palazzetto dello sport Borelli. C’è inoltre, uno stanziamento di un milione di euro per la viabilità provinciale.