Refezione e trasporto scolastici: aperte le iscrizioni

Manciano: Sono aperte le iscrizioni per la refezione e il trasporto scolastico. Da lunedì 5 agosto a giovedì 5 settembre sarà possibile fare la domanda. Si ricorda che non sarà possibile accedere al servizio mensa o usufruire del trasporto scolastico se non previa regolarizzazione dell’iscrizione nei tempi stabiliti, pertanto si invitano i genitori a inoltrare la domanda di iscrizione e a rivolgersi all’ufficio (Loretta Tremante: loretta.tremante@comune.manciano.gr.it o 0564 625305) per qualsiasi dubbio o informazione entro giovedì 5 settembre.



L’iscrizione deve essere presentata per ogni anno scolastico: chi era iscritto alla mensa o al trasporto fino a giugno 2024 non viene automaticamente inserito per l’anno scolastico 2024-2025.

L’iscrizione deve dunque essere inoltrata sia per il trasporto che per la refezione ogni anno e per ogni alunno, indipendentemente dalla fruizione del servizio in passato. Devono essere iscritti online tutti gli alunni che accedono ai servizi in quanto le iscrizioni precedentemente presentate non hanno più validità. Le iscrizioni tramite modulo cartaceo non saranno prese in carico e non saranno valide.

La procedura online è di semplice accessibilità, richiede pochi minuti, permetterà di aggiornare la propria scheda personale, di visionare le richieste presentate, di pagare tramite la piattaforma Pago PA, di avere la propria situazione contabile aggiornata e sempre consultabile da qualsiasi dispositivo. Tutte le informazioni e i moduli sono sul portale del Comune di Manciano (www.manciano.comune.gr.it) alla sezione “Cittadino”. Per l’iscrizione è necessario collegarsi all’indirizzo www.comune.manciano.gr.it e accedere utilizzando le proprie credenziali Spid o utilizzando la carta di identità elettronica.

Sul sito del Comune nella sezione “News” è possibile trovare il vademecum “Come iscrivo mio figlio ai servizi scolastici di mensa e trasporto?” che guida in ogni fase della procedura di iscrizione. Il pagamento della compartecipazione da parte delle famiglie, con la modalità già predisposta dagli uffici e obbligatoria ai sensi di legge, è quella del PagoPA.

L’Ufficio servizi scolastici è a disposizione per ogni chiarimento

loretta.tremante@comune.manciano.gr.it 0564 625305 o sara.bartoccini@comune.manciano.gr.it 0564 625340.