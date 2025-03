Cronaca Recuperato dai vigili del fuoco di Grosseto un piccolo rapace incastrato in una rete 21 marzo 2025

Grosseto: Un delicato intervento di soccorso è stato effettuato dai Vigili del Fuoco di Grosseto per il recupero di un piccolo rapace rimasto incastrato in una rete. L’allarme è stato lanciato dal personale dell’istituto di istruzione comprensivo 5 di Grosseto che, notando l’animale in difficoltà, ha prontamente contattato i soccorsi. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno operato con la massima attenzione per liberare il rapace senza arrecargli ulteriori danni. Dopo un’accurata valutazione, l’animale è stato estratto in sicurezza e liberato.

