Rassegna Temporary Screen al cinema Stella

Grosseto: Il mercoledì al cinema Stella si veste di nuovo. Da mercoledì 26 ottobre, la sala di via Mameli, ospita la rassegna Temporary screen ideata da Cinema Stella e Clorofilla film festival, il festival di cinema di Legambiente, per incuriosire gli spettatori con film e documentari mai proiettati a Grosseto.



Come i negozi a tempo, questa rassegna, imitando quegli esercizi commerciali che spesso propongono merce originale e di qualità, garantirà opere curiose e inedite per la città. Le proiezioni di Temporary Screen, spesso arricchite dalla presenza degli autori dei lavori in programma, inizieranno mercoledì 26 ottobre con “Il sentiero della gioia” di Thomas Torelli, già vincitore del Clorofilla in due precedenti edizioni, che presenterà in sala il suo ultimo documentario. Si passa poi al 2 novembre con l’omaggio a Libero De Rienzo e la proiezione del suo ultimo film “Takeaway” di Renzo Carbonera, una storia ambientata nel mondo dello sport. “Voyage of time” di Terrence Malick è invece il documentario proposto mercoledì 9 novembre.

Si prosegue con “Europa” di Haider Rashid (16 novembre), uno sguardo sulle migrazioni e in particolare sulla rotta balcanica. Federico Francioni con il suo “Rue Garibaldi”, uno dei documentari più premiati del 2022, sarà presente il 23 novembre mentre il 30 novembre un thriller italiano, “L’angelo dei muri” di Lorenzo Bianchini. Poi ancora il documentario “La voglia matta di vivere” di Ricky Tognazzi che viene proposto il 7 dicembre, in omaggio a Ugo Tognazzi nel centenario della nascita. La rassegna proseguirà anche nei prossimi mesi.