Rally Trofeo Maremma, una grande edizione. La felicità di patron Paolo Santini

Rapporto ispettivo super positivo sul Maremma da parte del supervisore per la sicurezza Gepi Garbandelli Cerri. Il Trofeo Maremma può arrivare molto in alto



Follonica: C'erano tutti i presupposti affinché il 47° Trofeo Maremma trionfasse ancora una volta dal punto di vista tecnico e organizzativo. Una grande gara e un grande vincitore, Alessio Santini con Susanna Mazzetti, trionfando al volante della Ford Fieste Wrc Plus.

Ancora un ennesimo grande successo tecnico organizzativo, ne parla a ruota libera patron Paolo Santini, felice per essere riuscito ad ottenere alla fine grandi consensi dagli addetti ai lavori, soffermandosi sui punti essenziali.

«E' andata molto bene - dice il patron - non abbiamo ricevuto nessuna critica negativa. La gara tornata nella Coppa di zona CRZ 6, riportando un grande successo a dimostrazione che il Trofeo Maremma è in grado di crescere pronta a raggiungere alti livelli, mettendo in vetrina anche una grande location, mettendo in vetrina un cast organizzativo di primordine».

«Abbiamo avuto 79 equipaggi al via – dice ancora Santini -, confermando le previsioni, con vetture di alto livello con in testa, la Ford Fiesdta Wrc “plus” con la quale Alessio Santini e Susanna Mazzetti si sono imposti con merito e determinazione, centrando a distanza di otto anni il successo nella gara di casa facendo la felicità mia, di mia moglie e dell'altro figlio Diego, e della scuderia Maremma Corse 2.0.»





Il 47° Trofeo Maremma ha avuto un rapporto ispettivo a fine gara più che positivo, da parte del supervisore per la sicurezza Gepi Garbandelli Cerri, alle spalle 20 anni di navigatore, lo ricordiamo a fianco del mitico Dario Cerrato con la Lancia Delta S4 targa Jolly Club.

Votazioni sopra lo standard, per la documentazione, partenza, arrivo, premiazione, sicurezza, percorso, prove speciali, organizzazione, promozione e comunicazione.

Nel rapporto sottolinea Cerri che il Trofeo Maremma vanta un lungo passato e la scuderia Maremma Corse 2.0 porta avanti con entusiasmo e passione. Riesce a coinvolgere tutta la cittadinanza: direzione gara e verifiche sportive nei bei locali della Fonderia 1, verifiche tecniche nella centrale via Amorossi, partenza e arrivo sul lungomare di Follonica e parco assistenza nel grande e verde parco centrale.

Si è voluto coinvolgere un vasto territorio che comprende i comuni di Gavorrano, Scarlino, Massa Marittima, che hanno ospitato i riordini durante la gara voluti dai Sindaci dei paesi. Hanno riscossa una buona risposta di spettatori così come le prove speciali. Si è spezzettato il ritmo della manifestazione, ma era importante premiare tutto il territorio. Grande impegno nella preparazione e allestimento delle prove speciali. Coinvolgente la cerimonia di fine gara con la consegna di trofei belli e importanti. I cittadini hanno risposto in maniera positiva, hanno potuto ammirare le auto in diversi punti della città e si è fatto in modo di non disturbare e di non creare intralcio eccessivo al traffico locale.

«Follonica - dice ancora Santini, felice per essere riuscito a dare una nuova etichetta al Trofeo Maremma - è tornata ad abbracciare il rally tirrenico che è tornato nel centro della città con la partenza dal centro, di fronte alla gelateria Pagni e l'arrivo in piazza XXV Aprile».

L'amministrazione comunale ha concesso il riordino notturno in piazza XXV Aprile ed il parco assistenza nella zona di Mercatale. E per tutto questo, Santini ha ringraziato il Comune di Follonica ed in primis il sindaco Benini.

«Devo dire grazie - dice ancora Santini - al sindaco di Gavorrano per la prova speciale di apertura del rally, e grazie alla popolazione di Ravi per il passaggio della gara e la Polizia Municipale e l'amministrazione comunale di Scarlino per aver ospitato l'evento al mattino con il passaggio nel centro storico».