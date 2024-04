Rally, ritorno al pasato per il “Trofeo Maremma”

Follonica: Follonica abbraccia il 48°Rally Trofeo Maremma. Per il secondo anno consecutivo, la manifestazione motoristica, prende il via dal centro della ridente cittadina tirrenico ( via Guerrazzi) e dove si concluderà dopo aver percorso 9 prove speciali nella giornata di domenica 14 aprile. La kermesse canora prenderà il via da piazza Guerrazzi, e dopo aver percorso il centro cittadina approderà in via Amorotti, sede che ospiterà il riordino notturno.



Questo il 48: Trofeo Maremma, questo il gioiello di patron Paolo Santini, per la felicità di migliaia di appassionati e degli organizzatori.

Il Trofeo Maremma scalda i motori e conferma il ritorno al passato. Sarà questo il motivo conduttore della 48. edizione del rally maremmano, il fiore all'occhiello della disciplina che andrà in scena nei giorni 13 e 14 aprile, secondo atto del Coppa Toscana CRZ7.

Già sale l'attesa per una gara densa di novità con la conferma del ritorno al passato per quanto concerne il tracciato e per le manifestazioni collaterali quali il Trofeo Maremma storico giunto alla sua 9. edizione con vetture che hanno fatto la storia del rallysmo mondiale. Il calore e la voglia di lavorare è bene non è mai mancata e anche quest'anno la scuderia Maremma Corse 2.0 sotto la guida di Patron Paolo Santini, nocchiero da sempre del rallysmo tirrenico.

«Siamo riusciti - ha detto Santini - a mettere in piedi una edizione particolarmente importante ricca di grandi novità per la felicità di tutti. Abbiamo lavorato tanto sperando che l'edizione numero 48 ripeta il successo di tutte le altre perché Follonica merita questo e altro. L'altra grande novità riguarda la speciale del Monte Capanne con il suo tratto integrale. C'è il grande ritorno della storica di Marsiliana oltre alla conferma di Gavorrano. Non ci sarà la prova spettacolo del Palagolfo. Il Trofeo piace anche agi addetti ai lavori che accorreranno in massa per assistere al passaggio dei bolidi che speriamo di grande valore».