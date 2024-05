Rally: il 48°Trofeo Maremma, un altro grande successo

Marina di Scarlino: Il 48° Rally Trofeo Maremma à stato un grande successo tecnico e organizzativo. La kermesse motoristica andata in scena in Riva al Golfo, non ha deluso le aspettative è andata oltre le previsioni, facendo la felicità di una grande squadra che è riuscita ad allestire un evento di grandi proporzioni per la festa del quarantottesimo anno.



Patron Paolo Santini, in particolare si è detto orgoglioso di avere al suo fianco un team, che può dare garanzie per il futuro.

Ci sono buone notizie anche in relazione al rapporto ispettivo è stato molto buono, redatto dall'ispettore.

- Che cosa si aspettava da questa edizione del “Maremma”? «Abbiamo lavorato moltissimo, siamo riusciti a mandare in scena un evento di grandi proporzioni. Credevo molto in questa edizione del “Maremma”, ero molto fiducioso sotto ogni punto di vista. Avere oltre cento iscritti, avere cinque Skoda Fabia Evo, quattro Skoda Fabia, quattro Citroen C 3 e soprattutto due Citroen C3 WRC Plus, avere dei piloti di livello nazionale non è stato facile ma noi ci siamo riusciti e abbiamo potuto festeggiare una edizione ad alto livello. Sono orgoglioso di avere al vertice una grande squadra, e un grande rally, quale il Trofeo Maremma, il mio gioiello»

- Quale sarà il futuro di questa manifestazione? «Abbiamo ancora la validità nazionale, siamo rientrati nel Trofeo Rally CRZ 7da due anni, ma in questo momento non mi sento in grado di fare previsioni. In realtà, per il futuro, ci sono i presupposti per un rally di grande importanza. Mi sento in dovere di dire grazie ai piloti, alle istituzioni, agli sponsor, ma soprattutto di dire grazie a tutti . Anche quest'anno Eni Rewing è stato in main sponsor del Trofeo Maremma. Noi abbiamo lavorato tantissimo permettere in piedi questo evento, per una sicurezza alla gara. Il grande lavoro alla fine a pagato con la piena riuscita della manifestazione»

- E del rally storico cosa dice patron Santini? «E' stato un grande successo dominato da Valter Pierangeli»

- Verdetto positivo anche per i piloti? «Sicuramente. Mi devo complimentare con tutti per come sono andate le cose. Mio figlio Alessio non è stato fortunato, è giunto soltanto ottavo, al volante di una meravigliosa Citreon C3 WRC Plus, quando volava quando stava dominando per una foratura a dovuto rinunciare sogni di vittoria, nonostante alla fine riusciva a conquistare cinque successi nella prove speciali. Dico bravo a Roberto Tucci, mentre ancora una volta Leopoldo Maestrini si è fermato anzitempo, faccio i complimenti a Gianluca Tosi che alla fine è riuscito a trionfare e con merito. Archiviato questo “Maremma” ci fermiamo pensando già da adesso al 9°rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia, che andrà in scena alla fine del mese di ottobre 2024»