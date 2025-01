Radicondoli. Teleriscaldamento e lotto 2.1: oggi l’incontro con Belforte

Insieme agli amministratori ci saranno le ditte che faranno i lavori, ovvero GES, Granchi, Thermos Habitat, Ciaffarafà e Zambelli. L’obiettivo è quello di presentare il progetto, i tempi di via, l’evoluzione dei lavori e dunque rispondere alle tante domande che verranno fatte.

Radicondoli: Nuovo anno, nuovo incontro con i cittadini per l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Guarguaglini. Protagonista Belforte ed il lotto 2.1 del teleriscaldamento ai nastri di partenza.

L’iniziativa si terrà oggi 10 gennaio, alle 17.30 nella sala del Circolo inaugurato sabato 21 dicembre. Insieme agli amministratori ci saranno le ditte che faranno i lavori, ovvero GES, Granchi, Thermos Habitat, Ciaffarafà e Zambelli. L’obiettivo è quello di presentare il progetto, i tempi di via, l’evoluzione dei lavori e dunque rispondere alle tante domande che verranno fatte.

“Dopo la conclusione del lotto 2.2 finalmente ci siamo - dice il sindaco, Francesco Guarguaglini – Come da impegni, prima dell’avvio dei lavori presentiamo tutto il lavoro ai cittadini. Insieme ai lavori per il teleriscaldamento, infatti, ci saranno anche i lavori di riqualificazione del centro di Belforte”.

“L’obiettivo è quello di portare il teleriscaldamento in tutto il comune di Radicondoli e dare un volto diverso a Belforte - continua Francesco Guarguaglini – Un’opera utile per aiutare le famiglie e le imprese, per abbattere i costi del riscaldamento. Facciamo un esempio: per chi ha una casa di 70 metri quadri l’attuale costo del gas Gpl è di 1500 euro annui, invece con l’impianto di teleriscaldamento è stimato in 660 euro, con un risparmio di 840 euro, meno dunque 56%”.

“Chiaramente anche con il lotto 2.1 - fa notare Guarguaglini – andranno avanti anche gli interventi di posa della fibra ottica. Siamo arrivati tra i primi, tra i piccoli borghi, ad avere un servizio di questo tipo senza aver fatto lavori sulle strade. Terrecablate ha capito che qui non servivano scavi vista la presenza del teleriscaldamento. Dico grazie alla società e al suo amministratore unico Marco Turillazzi. E alla lungimiranza delle precedenti amministrazioni. Così si ampliano ulteriormente le opportunità di WivoaRadicondoli e si rende ancora più forte e concreta la possibilità di vivere qui, lavorare da qui”.

C’è anche già un nuovo bando per aiutare chi si vuole allacciare al teleriscaldamento. Per chi vuole allacciarsi subito, ma ha bisogno per sostenere la spesa di un finanziamento bancario, l’amministrazione comunale ha pensato ad uno strumento che rende più sostenibile l’accesso al credito. Il contributo in conto interessi è riconosciuto a chi produce un contratto di finanziamento corredato dalle fatture relative all’efficientamento energetico della propria abitazione di residenza, compreso l’allacciamento al teleriscaldamento. Il bando è destinato ai cittadini residenti e alle proprie abitazioni di residenza comprese anche le case sparse o le abitazioni poste nel territorio già servito dal teleriscaldamento. Il contributo sarà pari al 100% degli interessi sostenuti nell’intero periodo di ammortamento con un massimo di 2.000 euro.