Racconta un vinile: il re del blues B.B. KIng nelle parole di Gabriele Tito Capaccioni

Grosseto: Nuovo appuntamento con “Racconta un vinile” alla libreria QB di piazza Pacciardi a Grosseto. Mercoledì 4 dicembre alle 18, Alessandro Ramacciotti e Luca Urbani alla regia, introdurranno Gabriele “Tito” Capaccioni che ha scelto di esplorare l’album “Live in cook county jail” del leggendario re del blues B.B. King.

Si tratta di un disco registrato dal vivo nella prigione di Cook. Nel 1970, dopo un'esibizione al Mister Kelly's, uno dei migliori nightclub di Chicago, il direttore della prigione della contea di Cook di Chicago si avvicinò a B.B. KIng con la proposta di esibirsi nella prigione. Accettò e la sua casa discografica decise di registrarlo, dato che i concerti in prigione erano diventati di moda dopo “At folsom prison di Johnny Cash.

L'esibizione ebbe luogo il 10 settembre 1970, ma prima, King e la sua band, Ron Levy al piano, John Browning alla tromba, Louis Hubert al sassofono tenore, Brooke Walker al sassofono alto, Wilbert Freeman al basso e Sonny Freeman alla batteria, ebbero l'opportunità di visitare la prigione. Era deprimente perché, anche se era un giorno speciale, tutti potevano vedere che le condizioni di vita erano abbastanza precarie. Quella prima impressione avrebbe aiutato il grande maestro del blues a raggiungere un'incredibile intensità nel suo modo di suonare quel giorno.

Quello che era iniziato come una cosa fortuita, che la sua compagnia ha usato per registrare un album dal vivo, è diventato un impegno per tutta la vita per King. Il chitarrista era rimasto scandalizzato dalle condizioni di vita dei prigionieri e dal fatto che più di tre quarti dei detenuti erano neri o di altre minoranze. Quella rabbia si tradusse nell'intensità della sua performance, ma non si fermò lì, e King avrebbe continuato ad eseguire più di 50 concerti gratuiti in altre prigioni durante la sua vita, oltre a creare la Fondazione per il progresso della riabilitazione e del recupero dei prigionieri.

Ingresso libero e come sempre possibilità di gustosi aperitivi al bar QuandoBasta.