Racconta un vinile: Giovanni Vernucci racconta Tom Waits

Grosseto: Secondo appuntamento della stagione con Racconta un vinile, format ideato da Alessandro Ramacciotti con la complicità di Luca Urbani. Domani, mercoledì 30 ottobre alle 18, le porte della libreria QB di piazza della Palma a Grosseto si aprono al racconto di Giovanni Vernucci e dell’album “Swordfishtrombones” di Tom Waits.

Si tratta dell’ottavo album in studio del cantautore statunitense pubblicato nel 1983. "Swordfishtrombones" ha un sapore particolare poiché si impone come punto di rottura importante nella carriera di Waits; segna il netto e irreversibile mutamento da semplice, per quanto dotato, pseudo-crooner cocktail jazz da night club fumoso a erudito compositore post-moderno, in grado di concepire una sorta di musica totale, debitrice tanto ai maestri del cantautorato americano, quanto a forme musicali diverse, proprie del folklore afro, europeo e non solo.