Cultura Racconta un vinile: al via la terza edizione 15 ottobre 2024

15 ottobre 2024 89

89 Stampa

Redazione

Grosseto: Squadra che vince non si cambia e così ecco che Alessandro Ramacciotti e Luca Urbani tornano ad animare i mercoledì - a cadenza quindicinale - della libreria QB in piazza Pacciardi a Grosseto con la terza edizione di “Racconta un vinile”.

Il format ideato da Ramacciotti, volontario della libreria, vede protagonisti musicisti o esperti chiamati a parlare di un disco tessendo una narrazione fatta di storia e aneddoti. Il primo appuntamento è domani, mercoledì 16 ottobre alle 18, negli spazi della libreria con il musicista Massimo Pallini che svelerà i segreti di “Are You Experienced” della band inglese/americana Jimi Hendrix Experience. Si tratta del primo album del gruppo pubblicato nel 1967 nel Regno Unito e negli Usa. Il disco fin dalla sua pubblicazione si rivelò un successo commerciale e di critica, raggiungendo il secondo posto nella classifica del Regno Unito, dietro ai Beatles con Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Viene considerato uno degli album di debutto migliori della storia del rock, arrivando ad essere posizionato al terzo posto nella classifica dei cento migliori album di debutto di tutti i tempi della rivista Rolling Stone. Jimi Hendrix è stato uno dei principali innovatori nell’uso della chitarra elettrica: durante la sua breve carriera è stato un precursore per le future evoluzioni della musica rock attraverso un’inedita fusione di blues, rhytm and blues, soul, hard rock e verso l’ultimo periodo anche di jazz. Prossimo appuntamento il 30 novembre sempre alle 18 con Giovanni Vernucci che racconta “Swordfishtrombones” Tom Waits. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Racconta un vinile: al via la terza edizione Racconta un vinile: al via la terza edizione 2024-10-15T08:33:00+02:00 284 it Primo appuntamento con Jimi Hendrix raccontato da Massimo Pallini PT1M /media/images/are-you-experienced.jpg /media/images/thumbs/x600-are-you-experienced.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 15 Oct 2024 08:33:00 GMT