Punta Ala. Trovato anziano deceduto nelle acque davanti allo scoglio dello Sparviero

Castiglione della Pescaia: E' stato attivato il pronto intervento sanitario del 118 per un uomo trovato in mare. Oggi attorno alle ore 13:15 a Punta Ala nel comune di Castiglione della Pescaia, un natante ha in dividua durante la navigazione un corpo di un uomo incosciente in acqua zona scoglio dello Sparviero.

Il corpo è stato trasportato al Porto di Punta Ala. Allertata automedica di Follonica, la Pubblica assistenza di Scarlino e la Guardia Costiera. All'arrivo, il medico ha potuto solamente constatare il decesso del paziente. La persona deceduta è un uomo di 77 anni.