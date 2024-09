Finanza Pubblicato bando comunale per attivazione tirocinio extra-curriculare nello staff del sindaco 2 settembre 2024

2 settembre 2024 266

266 Stampa

Redazione

Grosseto: Il Comune di Grosseto ha avviato un percorso di selezione per un tirocinio extra-curriculare nello staff del sindaco, che partirà a ottobre/novembre e avrà una durata di sei mesi, con possibilità di proroga nei limiti previsti dalla legge. Il tirocinio prevede un rimborso spese di 600 euro lordi al mese. Per candidarsi è necessario possedere una laurea di primo o secondo livello ed essere inoccupati o disoccupati. Le domande devono essere presentate entro le 12 del 2 ottobre 2024, inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite pec all'indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it, oppure consegnandole a mano presso l'ufficio Protocollo. Il modulo per la domanda è scaricabile al seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/wp-content/uploads/ammtraspnew/2024/09/Domanda_selezione_tirocinio_Staff%20sindaco.pdf Il bando è consultabile al seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/wp-content/uploads/ammtraspnew/2024/09/avviso_tirocini_2024staff_com_gr_firmato.pdf Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Finanza Pubblicato bando comunale per attivazione tirocinio extra-curriculare nello staff del sindaco Pubblicato bando comunale per attivazione tirocinio extra-curriculare nello staff del sindaco 2024-09-02T16:45:00+02:00 175 it Pubblicato il bando comunale per l'attivazione di un tirocinio extra-curriculare nello staff del sindaco PT1M /media/images/palazzo-comune-grosseto-2.jpg /media/images/thumbs/x600-palazzo-comune-grosseto-2.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 02 Sep 2024 16:45:00 GMT