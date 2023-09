Attualità Provincia di Grosseto, edilizia scolastica: al via i lavori per la riqualificazione 15 settembre 2023

15 settembre 2023

Due aree sportive a Grosseto, alla Cittadella dello Studente e a Follonica, in via Morandi Grosseto: Si tratta di due interventi da 5milioni di euro che interessano la riqualificazione dell’area sportiva all’aperto alla Cittadella dello Studente di Grosseto e dell’area sportiva di via Morandi a Follonica a servizio del Liceo Scientifico e dell’Istituto Commerciale.

“La Provincia di Grosseto aveva pubblicato nel mese di agosto i bandi integrati per affidare la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori. – spiega Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – L’aggiudicazione è stata fatta nei giorni scorsi, abbiamo individuato le ditte e pertanto possiamo procedere con i lavori. Ringrazio gli uffici che si sono impegnati per rispettare i tempi imposti dal PNRR, che stabiliva entro il 15 settembre il termine ultimo per l’affidamento. Questo è per noi motivo di grande soddisfazione e sono felice di annunciare la notizia nel giorno di inizio del nuovo anno scolastico.”

Gli interventi rientrano nel finanziamento di oltre 7milioni di euro assegnato alla Provincia di Grosseto con la partecipazione ai bandi del PNRR. Oltre ai 5 milioni di euro di progettazione esecutiva e lavori, la restante parte del finanziamento sarà impiegata per le voci accessorie, compreso l’acquisto di forniture. “Con questi due corposi investimenti, andremo a migliorare la qualità, la sicurezza, l’aspetto estetico e funzionale degli impianti sportivi all’aperto, a servizio delle scuole di Grosseto e Follonica e amplieremo la gamma di sport praticabili alla Cittadella dello Studente. –conclude il presidente della Provincia, Francesco Limatola. Alla Cittadella dello Studente di Grosseto i lavori riguarderanno la riqualificazione della pista di atletica leggera, il rifacimento delle gradinate per le tribune, l’adeguamento degli spogliatoi con servizi igienici e la revisione dell’impianto di illuminazione. All’interno dell’anello sarà realizzato un nuovo campo da calcio delle dimensioni regolamentari per squadre giovanili (95 m x 50 m) con manto sintetico. Inoltre, nell’area adiacente, si costruirà un nuovo campo polivalente da basket e pallavolo con recinzione perimetrale e un’area per outdoor education. Per quanto riguarda la riqualificazione dell’area sportiva a servizio del liceo scientifico e dell’istituto commerciale di Follonica, i lavori prevedono il restyling della pista di atletica leggera, il rifacimento delle gradinate per le tribune, l’adeguamento degli spogliatoi con servizi igienici e la revisione dell’impianto di illuminazione.

