Prorogata la mostra di Oliviero Toscani a Marina di Bibbona

Bibbona: La mostra "Oliviero Toscani: Professione Fotografo" resterà visitabile fino al 29 dicembre 2024 al Forte dei Cavalleggeri di Marina di Bibbona, tutti i sabati e le domeniche, dalle 14:00 alle 19:00.





La proroga della mostra promossa dall’associazione culturale Bibbona LAB con il supporto del Comune di Bibbona è stata decisa alla luce della grande affluenza di pubblico registrata negli ultimi mesi. Esposti oltre 100 scatti che ripercorrono la carriera del più grande fotografo e comunicatore italiano. Con il suo sguardo geniale e provocatorio, Toscani ha influenzato i costumi di diverse generazioni e ha suscitato dibattiti globali su temi scottanti come il razzismo, la pena di morte, l'AIDS, la parità di genere e la guerra. La mostra include le sue opere più celebri: il bacio tra un prete e una suora, "Chi mi ama mi segua", "Razza Umana", "No-Anorexia", oltre a ritratti di Andy Warhol, Fellini, Mick Jagger e le foto dei sopravvissuti alla strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema.

L'arredamento della mostra è fornito da Giovannetti Collezioni di Pistoia, azienda che ha fatto la storia del design e che espone alcune delle sue opere nelle collezioni permanenti dei musei più prestigiosi al mondo, come il MoMA di New York e il Victoria and Albert Museum di Londra.





Per maggiori informazioni, visitate il sito: www.bibbonalab.it