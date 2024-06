Pronti per un’estate all’insegna dello sport al Circolo della Vela Talamone

Talamone: C’è fermento a Talamone per l’inizio delle attività della Scuola Vela, un appuntamento immancabile per bambini e ragazzi che, finito il periodo scolastico, desiderano trascorrere del tempo a contatto con la natura, avvicinandosi gradualmente allo splendido sport della vela in uno degli scenari più suggestivi della costa toscana.



Da lunedì 24 giugno, fino alla ripresa delle scuole a settembre, i giovani partecipanti di età compresa tra i 6 e i 12 anni saranno guidati dal responsabile tecnico della Scuola Vela, Lapo Savorani, e da un team di istruttori qualificati in un mix di attività teoriche e veleggiate in mare. Il programma dei corsi, che si terranno ogni mattina dal lunedì al venerdì e avranno durata settimanale, è stato progettato in modo che ogni bambino possa vivere un'esperienza completa e coinvolgente a bordo delle imbarcazioni Optimist, O’pen Skiff, Vaurien e RS Feva.

Da quest’anno, la Scuola Vela del CV Talamone sarà supportata anche dell’Associazione Seaside Sport Academy, giovanissima organizzazione neo-affiliata alla Federazione Italiana Vela guidata dal Presidente Marco Iazzetta, già membro del Team Formazione Olimpica del CONI, esperto in match analysis per la vela.

“Partecipare ai corsi della Scuola Vela del Circolo della Vela Talamone rappresenta un'opportunità unica per i bambini di imparare a navigare in un ambiente sicuro e divertente. Inoltre, potranno godere della bellezza naturale del nostro territorio e del nostro mare, trattando al contempo temi importanti che vanno oltre lo sport velico, come il rispetto del mare e dell’ambiente” ha commentato il Direttore della Scuola Vela Lapo Savorani.

Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate presso la segreteria del Circolo della Vela Talamone.