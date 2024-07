Ambiente Pronti per la TartaWalk di tartAmare alla scoperta dei nidi di tartaruga 31 luglio 2024

Castiglione della Pescaia: TartAmare propone per sabato 3 agosto la TartaWalk. Si tratta di una passeggiata sulla spiaggia al tramonto con partenza alle ore 19.00 da località Rocchette, Castiglione della Pescaia. Verrà raggiunto il nido di tartaruga marina presente in località Roccamare insieme a un esperto di tartAmare, che fornirà interessanti informazioni sulle tartarughe marine, sulle minacce che devono affrontare e sul progetto di tartAmare per la conservazione di questa specie e del suo habitat. La passeggiata è adatta a tutti, è gratuita ed è necessaria la prenotazione tramite messaggio al numero +39 3476564810!



