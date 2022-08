Pronta la selezione ufficiale per Hexagon Film Festival 2022

Tutti i cortometraggi saranno visibili nel corso delle serate di proiezione nel centro storico di Grosseto



Grosseto. Hexagon Film Festival, quarta edizione, riparte in grande stile. Oltre 450 le submissions, provenienti da tutto il mondo tra le quali il direttore artistico Lorenzo Santoni e la giuria di qualità hanno selezionato le pellicole più meritevoli.





La kermesse cinematografica, ormai appuntamento consolidato del palinsesto eventi di Maremma porta anche quest'anno il meglio della produzione cinematografica breve nella provincia di Grosseto, con ben 32 short film provenienti da 17 nazioni differenti e da tutti e 5 i continenti del mondo. Dall'Egitto (1) all'Iran(1), passando per Ucraina (1), USA (1), Brasile (1), Spagna (4), Regno Unito (3), Francia (3), Ungheria (1), Pakistan (1), Nuova Zelanda (1), Albania (1), Svizzera (1), Svezia (1), Israele (1) e Cina (1), fino ad arrivare in Italia (10), anche quest'anno le produzioni si confermano di ottima qualità, oltre che eterogenee per genere, stile ed estrazione, con pellicole già precedentemente in concorso a Venezia e Cannes.

Novità di quest'anno l'Hexagon Film Festival Soundtrack Contest: musicisti e compositori italiani e stranieri sono stati chiamati a realizzare la sigla di apertura della manifestazione, che verrà utilizzata durante le serate di proiezione a settembre. Tra le 150 colonne sonore arrivate ne sono state selezionate tre, una dall'Italia, una dalla Spagna e una dall'Iran

Come per le precedenti edizioni, anche quest'anno Hexagon Film Festival raccoglie i 32 cortometraggi selezionati in 5 categorie differenti. Un cambio di veste importante, come preannunciato nei mesi precedenti, coinvolgerà Corti in Vetrina, che si trasforma da cinema diffuso per le strade del centro a cinema diffuso sulla rete, di fatto diventando una versione 2.0.

La fruizione del cortometraggi per questa sezione sarà infatti completamente digitale (disponibile 24 ore su 24), accessibile dall'8 al 10 settembre su piattaforma streaming, raggiungibile dal sito internet di Hexagon Film Festival tramite password, preservando in questo modo il carattere inedito delle opere selezionate. Per il resto delle sezioni appuntamento e veste invariati, con le proiezioni dal vivo dei cortometraggi in gara che si terranno nell'Aula Magna del Polo Universitario di Grosseto il 15 e il 16 settembre, dalle ore 21, in forma completamente gratuita e senza prenotazione.

<<Siamo elettrizzati per la nuova edizione del festival, finalmente senza più limitazioni per il covid e con un perfetto mix di programmazione digitale ed in presenza - dichiara Lorenzo Santoni, direttore artistico di Hexagon Film Festival - dedichiamo il nostro lavoro e la passione che ci mettiamo alla città di Grosseto e ai cittadini ormai da quattro anni. Abbiamo attraversato insieme una pandemia globale, nella quale siamo riusciti a portare a termine ben due manifestazioni. Ci aspettiamo, come e più del solito, una grande partecipazione di pubblico>> Ad ingresso libero anche la serata di premiazioni finale, sabato 17 settembre, come di consueto al Teatro degli Industri. Presenteranno l'attrice, conduttrice e modella Flora Contrafatto e il comico ed attore Davide Calgaro e ci sarà una performance di sand art dell'artista Erica Abelardo. L'illustrazione della locandina ufficiale, che ogni anno vede la partecipazione di personalità di spicco del panorama artistico italiano quest'anno è stata affidata all'illustratore e vignettista Emilio Giannelli.





La selezione ufficiale 2022 per Corti in Vetrina prevede:

4 a.m. (Descente), Mehdi Fikri, Francia, 2021 (10’)

Happy Marriage, Sana Jafri, Pakistan, 2021 (10’)

La Tela di Penelope, Marco De Biasi, Italia, 2022 (8’)

Mio Nico, Michela Cappelloni, Italia, 2021 (8’)

Offshore (På Djupt Vatten), Lorenzo Follari, Svezia, 2021 (5’)

Rapsodia Sobre Una Manzana, Carlos Calvar, Spagna, 2021 (9’)

Rómulo, Emilio González, Spagna, 2021 (10’)

Slap Me to Sleep, Julien Giovani Stainier, Italia, 2021 (8’)

The Sprayer, Farnoosh Abedi, Iran, 2022 (9’)

You Promised Not to Be Sad, Stanislav Konoplov, Ucraina, 2022 (10’’)

La selezione ufficiale 2022 per Tiferet, sezione dedicata ai cortometraggi in live action a tema libero include:

Branka, Ákos K. Kovács, Ungheria, 2021 (20’)

CAI - BER, Ahmed Abdelsalam, Egitto, 2021 (17’)

Censor of Dreams, Léo Berne e Raphaël Rodriguez, Francia, 2021 (18’)

Don vs Lighting, Big Red Button (Johnny Burns e Pier van Tijn), Regno Unito, 2021 (13’)

Free Fall, Emmanuel Tenenbaum, Francia, 2021 (20’)

Hair Tie, Egg, Homework Books, Runxiao Luo, Cina, 2021 (16’)

Intermedio, Bernabé Rico, Spagna, 2020 (13’)

Killing Ourselves, Maya Yadlin, Israele, 2022 (15’)

Pops, Lewis Rose, Regno Unito, 2021 (20’)

Richter, Koloreto Cukali, Albania, 2022 (20’)

Shark, Nash Edgerton, USA, 2021 (14’)

Talponi, Vanja Tognola, Svizzera, 2021 (16’)

Wolf + Lamb, Giuseppe Schettino, Italia, 2022 (15’)

La selezione ufficiale 2022 per la sezione Bereshit, dedicata ai cortometraggi d’animazione a tema libero prevede:

Cromosoma X, Lucia Bulgheroni, Italia, 2021 (9’)

Fetch, Sam Gill, Nuova Zelanda, 2021 (19’)

Stone Heart, Humberto Rodrigues, Brasile, 2021 (9’)

La selezione ufficiale 2022 per Il Lato Positivo, sezione riservata a cortometraggi d’animazione o in live action che hanno la disabilità come tema include:

Cos, Silvia Muzzioli, Spagna, 2022 (16’)

Le clair-obscur, Francesco Zarzana, Italia, 2022 (15’)

Piano, Lorenzo Vitrone, Italia, 2020 (8’)

E infine la selezione ufficiale 2022 per la sezione Rasenna, dedicata a cortometraggi prodotti da cineasti toscani o girati in Toscana:

La stanza più fredda, Francesco Rossi, Italia, 2021 (15’)

Lucky Mood, Andrea Calevo, Italia, 2021 (7’)

Mentre non c’eri, Maurizio Rigatti, Italia, 2021 (10’)

Hexagon Film Festival è un festival AFIC, organizzato da Kalonism APS, con il contributo di Fondazione CR Firenze, Comune di Grosseto, Conad ed il sostegno di Fondazione Grosseto Cultura e Polo Universitario Grossetano.