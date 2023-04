Pronta a partire l' 11° Coppa Minipassalacqua

Grosseto: L'undicesima edizione della coppa Minipassalacqua è pronta al decollo. Il lavoro certosino di Gianluca Piola, ideatore del torneo, ha confezionato il calendario di questa manifestazione in notturna dedicata alla categoria Giovanissimi misti in programma sul sintetico del “Passalacqua” di Via Australia.

In lista 16 squadre divise in quattro gironi, ogni sera si giocano due partite con inizio alle 19:15 e a seguire alle 21:15 (tempi di 35').





Il girone B apre le eliminatorie sabato 6 maggio con Salivoli – Nuova Grosseto seguita da Grosseto – Marina. Questa fase ci chiederà lunedì 12 giugno con il passaggio ai quarti delle prime due classificate, che sono rinchiusi tra venerdì 16 giugno a sabato 17 giugno. Le semifinali sono richiuse in mercoledì 21 giugno, finali 3°- 4° e 1° - 2° posto fissate per sabato 24 giugno.



Le 24 partite delle eliminatorie saranno dirette da un solo arbitro, le terne entreranno in scena dai quarti di finale in poi (8 partite) per un totale di 32 gare.