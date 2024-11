Attualità Programmati provvedimenti per rafforzare la sicurezza in coincidenza con le festività 29 novembre 2024

Castel del Piano: Fermezza, responsabilità, attenzione diffusa sono i criteri che stanno ispirando i provvedimenti adottati dal Comune di Castel del Piano per rafforzare i controlli e prevenire eventi criminosi attraverso sistemi che garantiscano la sicurezza dei cittadini. Le festività sono, infatti, un periodo che attraendo numerose persone in montagna aumentano i rischi di infiltrazioni delinquenziali e il verificarsi di furti. Il Comune di Castel del Piano in collaborazione con gli altri Comuni dell'Amiata e con la Prefettura di Grosseto ha previsto una serie di provvedimenti atti a rendere le festività un momento di serenità e tranquillità per la popolazione. Seguendo l'esempio di altre località il Comune attiverà un protocollo con la Prefettura relativo al Controllo di Vicinato e ha deciso di aderire al decreto Mille occhi che prevede un programma di collaborazione informativa tra gli Istituti di Vigilanza privata e gli organi di polizia. Localmente, il Comune, con un investimento di 50mila euro, ha deciso di estendere il sistema di prevenzione e controllo con l'installazione di videocamere con il riconoscimento delle targhe così dislocate: 1 zona Gallaccino; 2 zona Montoto; 3 zona cimitero; 4 zona Parco dei cigni. I nostri vigili urbani, infine, dalla prossima settimana formeranno pattuglie di due unità e nel pomeriggio intensificheranno la sorveglianza costante del nostro territorio. Seguici



