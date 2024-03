Progetto Maremmart in partenza a Gavorrano

Gavorrano: Da lunedi 4 marzo prende avvio nel comune di Gavorrano il progetto Maremmart che vede come protagonisti gli studenti iscritti al Liceo Artistico e all'Istituto Tecnico per la grafica e la comunicazione del Polo Bianciardi di Grosseto, guidati dall'artista Maupal.

Attraverso questo intervento di street art verranno realizzati tre murales nelle frazioni di Bagno di Gavorrano, Bivio Ravi e Caldana. Le tre opere tratteranno le tematiche relative al lavoro nelle miniere e nelle cave del nostro territorio con un particolare riferimento al coinvolgimento delle famiglie, delle donne e dei bambini nella vita di ogni giorno e nelle lotte per migliorare e mantenere il posto di lavoro. La finalità del percorso progettuale è quella di valorizzare alcuni luoghi del patrimonio urbano coinvolgendo direttamente i giovani in modo da favorire la coesione sociale e momenti importanti di socializzazione e aggregazione.

L' intervento, finanziato con il contributo della Regione Toscana e il cofinanziamento dell'amministrazione comunale di Gavorrano, prosegue il progetto promosso dalla Onlus Operazione Cuore che negli anni 2021 e 2022 ha organizzato alcuni workshop tenuti sempre dell'artista Maupal con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Gavorrano. Maupal è un artista riconosciuto a livello internazionale nel mondo della street art e non solo, famoso per aver raffigurato personaggi di rilievo del nostro tempo quali la regina Elisabetta, Pier Paolo Pasolini e Papa Francesco. È stato conosciuto in tutto il mondo nel 2014 con l'opera "Super Pope" in cui ha ritratto il Papa nelle vesti di un supereroe assai positivo e profondamente umano. Quest'anno ha avuto il privilegio di illustrare con i suoi disegni il messaggio di Quaresima del Papa mettendo in evidenza quei valori fondamentali che il pontefice sta portando avanti e che riguardano la dignità dell'uomo e rapporti umani e sociali. Gavorrano con queste opere di street art può vantare un vero percorso storico artistico e di memoria che parte dal capoluogo e si snoda nelle diverse frazioni.