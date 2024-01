Pro Loco Lagunare, via al tesseramento 2024

L'assessore Ottali: «Un piccolo gesto per sostenere la nostra comunità e rendere ancora migliore la nostra offerta turistica»

Orbetello: Al via la campagna di tesseramento 2024 della Pro Loco Lagunare di Orbetello che chiama a raccolta la cittadinanza per sostenere le attività dell'associazione a cui fa eco anche l'amministrazione comunale di Orbetello con l'appello dell'assessore Maddalena Ottali: «Fare la tessera è importante, significa garantire la crescita dell'offerta turistica del nostro territorio».

«La Pro Loco Lagunare – spiega il direttivo - è un'associazione di tutti: singoli cittadini, operatori, commercianti, associazioni, istituzioni. Solo riunendo la nostra comunità e lavorando insieme possiamo rendere il nostro paese accogliente per noi e per tutti gli ospiti che ci vengono a trovare. Siamo un’associazione senza scopo di lucro formata da volontari che si impegnano per promuovere e valorizzare il territorio in cui vivono, i suoi prodotti e le sue bellezze. Stiamo programmando il calendario con gli eventi per il 2024, prepariamo una varietà di attività che fanno da cornice ad eventi organizzati dalla nostra amministrazione comunale, che da sempre sostiene le nostre iniziative».

«Resta centrale – sottolinea il presidente Lorenzo Scateni - l’aspetto che vede come protagonista il volontariato e che svolge un ruolo importante soprattutto in piccoli centri come quello di Orbetello dal punto di vista sociale, economico e turistico. La Pro Loco, in questo senso, è una grande risorsa per il paese, fatta di passione per l’organizzazione, voglia di collaborazione e di raccogliere ricordi di momenti sereni e costruttivi».

«Proprio per questo motivo – aggiunge il presidente - il tesseramento rappresenta la chiave di maggior sostegno, un gesto che non deve fermarsi a pochi intimi cittadini, è un “atto di amore” vero e proprio, che rende ognuno parte attiva di un meccanismo volto ad un risultato positivo. Un gesto economicamente poco impegnativo che ha un valore immenso. Tutti i nostri eventi derivano da una grande dedizione e dalla voglia di creare iniziative che valorizzano l’aspetto turistico di Orbetello e dintorni con manifestazioni che hanno scopo ricreativo, culturale, artistico e che ci consentono di arricchire e migliorare quanto più possibile ogni periodo utile dell’anno».

«La Pro Loco Lagunare – conclude l'assessore alla cultura e al turismo Maddalena Ottali – è una realtà associativa che collabora da anni attivamente con l'amministrazione comunale nella promozione del territorio. E' una realtà che ha dato tanto e si merita il giusto riconoscimento. Per questo invito i cittadini a tesserarsi, a sostenere le tante attività che vengono promosse ogni anno e che, di volta in volta, sono qualitativamente sempre migliori. Chiediamo un piccolo gesto che però andrà a sostegno di un bene maggiore, quello dell'intera comunità».