Principio d'incendio ad Ansedonia: «La segnalazione tempestiva ha evitato il peggio»

Orbetello: Ieri sera un principio d'incendio, per fortuna rimasto circoscritto, ha minacciato la tranquillità di una sera d'estate ad Ansedonia, uno dei luoghi più belli e iconici del territorio lagunare dove, in alta stagione, si concentra anche un alto numero tra turisti e residenti.



«Le fiamme sono state avvistate intorno alle 21,30 in un'area verde prospiciente a via delle Mimose – racconta Roberto Berardi, consigliere delegato del Comune di Orbetello che detiene, tra le altre, la delega alla protezione civile – e prontamente si è attivata la macchina dei soccorsi. Nel giro di pochissimi minuti sul posto sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco, dei volontari della Racchetta e quelli del Comune, insieme a un funzionario dell'Ente che ha monitorato in loco la situazione».

«Avevamo già allertato i mezzi della Regione e della Croce Rossa Orbetello Costa d'Argento – prosegue Berardi – ed eravamo pronti ad attivare anche il Coc, il centro operativo comunale, qualora l'incendio avesse creato problemi e si fosse resa necessaria l'evacuazione dell'area. Fortunatamente la tempestiva segnalazione e la pronta reazione della macchina dei soccorsi, con i vigili del fuoco primi sul posto, hanno evitato il peggio e le fiamme sono state domate nel giro di pochissimo e non hanno provocato alcun danno a cose o persone».

Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, ma il rappresentante dell'amministrazione comunale lagunare lancia un appello a cittadini e turisti di adottare comportamenti appropriati «Ricordiamo – conclude – che è severamente vietato accendere fuochi in questo periodo dell'anno pena sanzioni molto severe. Inoltre, in caso di avvistamento di incendi, è importantissimo segnalare tempestivamente le fiamme e attivare la macchina dei soccorsi. Come amministrazione, infine, ringraziamo per l'efficienza e la professionalità tutti i soccorritori che ad Ansedonia sono intervenuti prontamente: i vigili del fuoco, il nostro personale e i volontari».

foto di reportorio