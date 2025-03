Prime due partite amichevoli per le due Rappresentative Provinciali Figc

Le gare si sono giocate mercoledì e giovedì per cercare di trovare la forma in vista della manifestazione Torneo delle Province riservato alle categorie Giovanissimi 2011 ed Allievi 2009, organizzato dal Comitato Regionale della Figc.

Grosseto: Mercoledì sull’impianto sportivo di Alberese la Rappresentativa Provinciale Giovanissimi 2011, affidata alle cure del selezionatore Pietro Magro, dopo i due stage effettuati nelle scorse settimane, ha disputato la prima amichevole contro i pari età del Roselle, dove al termine dei 90 minuti regolamentari il successo è andato alla Rappresentativa Provinciale per 2-0 grazie alle reti di Ginanneschi e Baraldi nel primo tempo.

Mister Magro, che ha fatto giocare tutti i suoi ragazzi a disposizione, compresi i tre portieri, al termine della gara si è dichiarato soddisfatto per quello che ha visto in questa prima partitella e ringrazia anche la Società del Roselle per l’impegno profuso e per la collaborazione data.

Questo il tabellino; Rappresentativa Provinciale Giovanissimi 2011 - Roselle 2-0. Rappresentativa 1’tempo; Cipolloni, Benocci, Zaccariello, Sorrentino, Lenci, Dimutrescu, Ercolini, Ginanneschi, Baraldi, Zauli, Nodi. 2’ Tempo; Menecali-Santi, Vecchioni, Tropi, Uritescu, Picchianti, Landini, Isak, Palmieri, Morra, Zauli, Agresti. Selezionatore Pietro Magro. Roselle: Della Vedova, Rosso, Bagagli, Keci, Censini, Perrino, Colobo, Mascelloni, Andreani, Marrucci, Ullini. A disposizione; Mini, Ceri, Rossi, Angeli. Allenatore Francesco Più. Arbitro; Claudio Pepi (Segretario Provinciale Figc) che ha diretto egregiamente la partita per sostituire l’arbitro designato, che per malattia all’ultimo momento non è potuto essere presente. Marcatori; al 15’ Ginanneschi, 25’ Baraldi.

A Rispescia invece giovedì pomeriggio la Rappresentativa Allievi 2009, del selezionatore Fabio Ciavattini, ha disputato un buon galoppo contro la formazione Allievi 2009 del Marina allenata da Vincenzo Vallefuoco, vincendo la partita e facendo vedere anche delle buone cose mettendo in mostra anche delle ottime individualità come l’attaccante Rinaldi, Cinelli, Lenzi e Roteli, ma nel complesso tutti i giocatori scesi in campo hanno fatto molto bene. I prossimi impegni amichevoli delle due Rappresentative, prima degli impegni ufficiali di Mercoledì 9 aprile a Paganico contro i pari età della Delegazione di Arezzo, sono mercoledì 2 aprile a Rispescia dove la Rappresentativa Giovanissimi 2011 incontrerà la Pro Soccer e il giorno dopo giovedì 3 aprile a Campagnatico gli Allievi 2009 incontreranno i pari età del Grosseto.

Queste le formazioni che sono scese in campo a Rispescia; Rappresentativa Allievi 2009 1’ tempo: Galloni, Delle Donne, Cinelli, Lenzi, Offarelli, Rotelli, Clases, Galbiati, Rinaldi, Wongher, Di Fraia. 2’ tempo; Copshti, Lenzi, Cinelli, Terramoccia, Costoloni, Postiferi, Della Volpe, Romanoscki, Visalli, Fiori, Fusini. Selezionatore Fabio Ciavattini. Marina: Campetiello, Balducci, Polla, Festelli, Bartolini, Cassani, De Simone, Carobbi, Ferraro, Sglano, Arzillo. A disposizione; Subashi Rayan, Subashi Dylan, Graziosi, Sorbo, Scarpini. Allenatore Vincenzo Vallefuoco. Arbitro Alessio Vinciguerra di Grosseto.

Il Delegato Provinciale Figc Agide Rossi, ringrazia le Società Alberese e Rispescia, per aver messo a disposizione il loro impianto sportivo.