Primarie del PD, i candidati e i 49 seggi in provincia di Grosseto

Grosseto: Domenica 26 febbraio si svolgeranno le primarie del Partito democratico per l’elezione del Segretario nazionale. Si sfideranno per la segreteria Elly Schlein e Stefano Bonaccini, cioè i due candidati maggiormente votati nella prima fase delle convenzioni riservate agli iscritti e alle iscritte del Partito Democratico.

In Toscana si vota anche per il rinnovo della segreteria regionale con due candidature legate a quelle nazionali: Emiliano Fossi è il candidato per la guida del Pd regionale per la mozione Schlein e Valentina Mercanti è la candidata per la mozione Bonaccini.

Sarà possibile votare dalle 8 alle 20 nei 49 seggi che saranno allestiti in tutta la nostra provincia grazie all’impegno delle volontarie e dei volontari cui va il ringraziamento di tutto il Partito Democratico della federazione di Grosseto.









E’ possibile trovare il proprio seggio su www.primariepd2023.ite allo stesso indirizzo fuorisede, sedici e diciassettenni e persone residenti in Italia, ma senza cittadinanza italiana, possono pre iscriversi per votare dove vivono entro le 12.00 del 24 febbraio.