Prima edizione del “Premio Pomeriggi Culturali a Villa Donati”

Grosseto: Passata la stagione delle celebrazioni dantesche per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, significativa e intensa grazie al progetto “La Maremma per Dante cultura per la vita 1321 – 2021”, nella primavera del 2022, sulla scia delle molte iniziative culturali che ne seguirono, fu data vita al progetto “Pomeriggi Culturali a Villa Donati”. Tale progetto consiste nell’organizzazione di appuntamenti per presentazione di libri, riflessioni sull’arte, sulla storia, sulle scienze, sull’economia e sul sociale in compagnia di esperti nei singoli argomenti, in un clima di condivisione, semplicità e cordialità. L’iniziativa è stata accolta sempre con soddisfazione e interesse dai partecipanti e molto soddisfacente è stata la visualizzazione on-line degli eventi, che sono stati trasmessi in diretta sulla pagina Facebook di Maremma News, con il raggiungimento di numeri inaspettati di ascoltatori.

L’iniziativa è andata oltre i confini della Maremma, raggiungendo alcune aree della Lombardia, del Veneto, del Lazio, della Toscana. Questo ha spinto nella direzione di voler istituire un Premio per i soggetti che concorrono, in ambito culturale, a far conoscere le eccellenze artistiche, letterarie, scientifiche, storiche espresse dal territorio grossetano e della Maremma tutta. La prima edizione anno 2024 del “Premio Pomeriggi Culturali a Villa Donati” si svolgerà sabato 16 novembre c.m. alle ore 16.00 presso l’Hotel AIRONE di via senese 35 a Grosseto con la conduzione del giornalista Carlo Sestini e con l’auspicio di una attiva e numerosa partecipazione.