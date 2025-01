Prevenire le truffe agli anziani, un protocollo tra Regione e Carabinieri

di Sara Ghilardi

Firenze: Una sinergia che nasce per tutelare le fasce deboli della popolazione, in particolare le persone anziane e fragili, mettendole in guardia rispetto alle modalità fraudolente utilizzate dai criminali per portare a termine truffe e altri reati predatori particolarmente odiosi, proprio perché sovente in danno di soggetti vulnerabili.

È questo l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto in Regione Toscana dal presidente Eugenio Giani e dal Comandante della Legione Carabinieri Toscana, il Generale di Divisione Lorenzo Falferi.

In particolare, a fronte di frequenti episodi di truffa perpetrati da falsi appartenenti all'Arma, tenuto conto della convergenza dei fini sociali con la Regione Toscana e delle iniziative che anche a livello nazionale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri sta conducendo, verranno sviluppate azioni congiunte di comunicazione che arrivino capillarmente in tutti i territori della Toscana e che siano capaci di intercettare in particolar modo le fasce della popolazione cui si fa riferimento rispetto a questa importante tematica.

Grazie a questa collaborazione verrà realizzato e promosso materiale informativo sotto forma di brochure e opuscoli, ma anche di specifici spot che verranno diffusi attraverso i canali web e social istituzionali di Regione, degli Enti interessati all’iniziativa, delle reti televisive a diffusione locale e regionale e più in generale delle realtà territoriali che aderiranno alla campagna.

“Il caso tipico della persona anziana truffata da un falso appartenete alle forze dell’ordine ci colpisce ogni volta perché risulta particolarmente odioso - ha detto il presidente Giani- E’ per questo che oggi attiviamo questo protocollo con l’Arma dei Carabinieri, per mettere in campo tutta una serie di misure volte alla prevenzione. Da parte nostra, attraverso i mezzi di diffusione capillare di Regione Toscana intendiamo contrastare quello che è il fenomeno dell’approfittarsi della persona anziana, quella più semplice, magari residente nei piccoli centri che io chiamo la Toscana diffusa. Ecco dunque il nostro appello a informarsi tempestivamente attraverso il 112 e anche attraverso quelli che sono gli strumenti che mettiamo a disposizione come depliant e brochure. Per la massima diffusione attiveremo i nostri canali con tutti i Comuni”.

Secondo il Generale Falferi “questo protocollo è particolarmente importante perché grazie ad una cooperazione interistituzionale, mira a contrastare un fenomeno molto grave, anche perché colpisce le fasce più deboli della popolazione. E’ per questo che noi cerchiamo, con questa collaborazione, di migliorare l’efficienza di un servizio che già l’Arma svolge fino nei paesi più piccoli, potenziandolo ulteriormente per dare un contributo chiaro e forte per il contrasto a questo fenomeno particolarmente odioso”.

L’intesa siglata oggi sarà valida per un anno, estendibile tacitamente ad altri due e comunque rinnovabile in base alla valutazione positiva dei risultati che verranno conseguiti nel periodo.

Al termine della cerimonia il presidente Giani ha voluto omaggiare il Comandante della Legione Carabinieri Toscana e i Comandanti Provinciali con il Crest della Regione .