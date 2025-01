I ringraziamenti dell’associazione La corte dei miracoli

Bolsena: Si è concluso con l’arrivo del corteo dei Re Magi la tradizionale rappresentazione del presepe vivente di Bolsena, un evento che ha ancora una volta incantato il numeroso pubblico e reso omaggio alla magia del Natale. “Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento al Comune di Bolsena, a tutte le realtà che hanno sostenuto la manifestazione, tra cui la Croce Rossa Italiana, il gruppo comunale della Protezione Civile, la Misericordia di Bolsena – affermano i volontari dell’associazione La corte dei miracoli -, e ai figuranti che, nonostante il freddo e la pioggia, hanno reso possibile la realizzazione di uno spettacolo quest'anno ancora più speciale. Un ringraziamento particolare va inoltre agli abitanti del rione Castello, che ci sono sempre vicini, e ai proprietari delle cantine, che aprono le porte delle loro case, permettendoci di trasformarle in luoghi suggestivi e ricchi di fascino. Senza di loro, non sarebbe possibile realizzare la rievocazione”. La comunità di Bolsena s’indentifica con il suo presepe vivente e lo sostiene in ogni edizione con entusiasmo e partecipazione, una manifestazione complessa che richiede mesi di lavoro. “Già guardiamo con entusiasmo al prossimo anno e siamo felici di dare appuntamento a tutti coloro che vorranno vivere questa esperienza unica – concludono i volontari -. Il presepe vivente tornerà il prossimo Natale, pronto a stupire ed emozionare“.