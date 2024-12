Presepe Vivente a Porto Ercole

Ad animare il borgo antico nei giorni 26 Dicembre, 4, 5 e 6 Gennaio 2025 (orario 16:30 – 19:00 ) saranno centinaia di personaggi nei costumi dell’epoca che rappresentano i mestieri di oltre 2000 anni fa, lungo il percorso che, salendo tra i caratteristici vicoli, dove sono stati riaperti i magazzini per ospitare le antiche botteghe, andrà da piazza Santa Barbara alla chiesa di Sant’Erasmo fino alla Grotta della Natività.

Porto Ercole: In caso di maltempo la rappresentazione si terrà in teatro il 26 dicembre, nella Chiesa S.Erasmo il 4 e 5 gennaio, in chiesa S.Paolo dalle ore 10 alle 12 il giorno dell’Epifania.

Il 26 dicembre ed il 6 gennaio un gruppo di zampognari sfileranno per le vie del borgo rendendo più suggestiva l’atmosfera e il 6 gennaio alle ore 18:00 i visitatori potranno assistere al Concerto del coro Ager Cosanus nella Chiesta S.Erasmo salvo spostamento in caso di maltempo nella chiesa di S.Paolo della Croce.