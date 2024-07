Presentazione del libro "Il vino è rosa"

Grosseto: Venerdì 5 luglio ore 21 presso la Pro loco di Grosseto sarà presentato il libro “Il vino è rosa” Topic edizioni in collaborazione con la libreria Mondadori del centro storico.

Giulia e Luigi Cataldi Madonna sono padre e figlia, trattasi dunque di un libro scritto a quattro mani, ma a presentarlo sarà Giulia per evitare battibecchi con il padre che sarà comunque presente e a disposizione, da bravo gregario quale egli si auto definisce.

L’autrice dialogherà con Ludmila Deli dell’azienda Fattoria Le Pupille e con il pubblico.

Il vino rosa viene, non di rado, considerato un vino di seconda fascia rispetto al bianco e al rosso. Ma è sempre stato così? La storia della tecnica e dell'arte ci vengono in aiuto per definire il ruolo di questo vino, protagonista nel passato ma poco conosciuto nel presente. In queste pagine, con una visione storica e filosofica, gli autori ci accompagnano in un affascinante viaggio nel corso dei secoli, per scoprire l'evoluzione di un vino dal passato nobile e che oggi è pronto a vivere una rinascita.

I vini saranno serviti a cura di Onav ma gentilmente offerti da Fattoria Le Pupille e azienda Cataldi Madonna.