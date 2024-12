Prendono il via le feste natalizie a Sorano

Sorano: Il Natale a Sorano inizia da questo weekend. Sabato 14 dicembre a Sovana, nella cornice di piazza del Pretorio, dalle ore 15.00, gli elfi di Babbo Natale porteranno allegria con attività di intrattenimento pensate per grandi e piccini. E non solo: le associazioni Sovanaperta e Us. Sovana hanno in programma lo scambio dei regali: l’idea è molto semplice, basta portare un gioco che non si usa più e scambiarlo con un altro. Poi ci saranno anche giochi popolari, la merenda e la bancarella dell’usato. I bambini potranno consegnare le loro letterine di Natale.

Il giorno successivo, domenica 15 dicembre, sarà la volta di San Quirico: dalle ore 10.00 i mercatini di Natale accoglieranno i visitatori, offrendo prodotti tipici e creazioni artigianali. La giornata sarà resa ancora più speciale dal concerto del coro dei bambini, che si esibirà sotto l’albero di Natale, regalando momenti di gioia e musica.