Prende fuoco un appartamento in città. Pronto l'intervento dei Pompieri

Grosseto: Incendio nel pomeriggio in un appartamento in via Bianciardi a Grosseto. Il rogo si è sviluppato all'interno di un appartamento posto al terzo piano fuori terra. Due le squadre e funzionario di servizio del comando dei Vigili del fuoco di Grosseto, sono intervenuti con autoscala e autobotte, per spengere l'incendio.

Al momento non si registrarono danni a persone. Il rapido intervento della squadra dei vigili del fuoco, ha evitato che l'incendio si propagasse anche all'appartamento sottostante e nelle abitazioni attigue. Al momento non si conoscono le cause che hanno scatenato il rogo.