Premi Coni 2023: un successo di pubblico, società, dirigenti e atleti. Vedi tutte le foto

Grosseto: Si è svolta oggi pomeriggio presso l’aula magna del “Polo Aldi” del Liceo Scientifico presso la “Cittadella dello Studente” a Grosseto, l’annuale premiazione di società, dirigenti e atleti da parte della delegazione provinciale del Coni di Grosseto diretto da Elisabetta Teodosio.

Questo l’elenco dei premiati con le relative motivazioni.



BENEMERENZE ASSEGNATE DAL CONI NAZIONALE IN RIFERIMENTO ALL’ANNO 2021



TENUCCI Giuliana (FID) - Stella di Bronzo Dirigenti

COMPAGNIA ARCIERI GHERARDO LEONARDO D’APPIANO (FITARCO) Stella di Bronzo Società

MELOSSI Raffaello (FISR) - Palma di Bronzo

BANINI Davide, Sport Rotellistici, 3° classificato Campionato Europeo Hockey su pista - Medaglia di Bronzo

PAGLIARIN Chiara, Armi Sportive, 6° classificato nel Campionato Mondiale Tiro con l’Arco da caccia – Medaglia di Bronzo

URSO Odin Antonino, Golf, Campione Italiano Dilettanti a Squadre – Medaglia di Bronzo





BENEMERENZE ASSEGNATE DAL CONI PROVINCIALE IN RIFERIMENTO AL 2023

MIGLIORE ATLETA CATEGORIA GIOVANI

PISANO Jonathan (A.S.D. Fight Gym Grosseto) selezionato per la Nazionale Italiana partecipa in rappresentanza dell’Italia ai Campionati Europei in Armenia ad aprile 2023 dove vince la medaglia d’argento.

BILISARI Matteo (Compagnia Arcieri Grosseto) 1° classificato Squadra Under 21 ricurvo maschile, 2° classificato squadra team under 21 ricurvo, 2° classificato Junior Maschile Olimpico – 2° assoluto Maschile Olimpico - 3° classificato Squadra Junior Maschile Olimpico ai Campionati Italiani Indoor di Rimini, 1° classificato Junior Maschile Olimpico – 1° classificato Squadra Mixed Team Junior Olimpico ai Campionati Italiani Targa di Serravezza, Record Italiano doppio 70 metri round a Montalcino agosto 2023, oltre ad altri numerosi risultati sportivi.

LANDI Ginevra (Compagnia Arcieri Grosseto) 2° classificata Junior Femminile Olimpico e 4° classificata squadra assoluta femminile olimpico ai Campionati Italiani Indoor di Rimini, 1° classificata Squadra Mixed Team Junior Olimpico ai Campionati Italiani Targa di Serravezza, 2° classificata Squadra Under 21 Ricurvo Femminile a Catez (SLO) oltre ad altri numerosi risultati sportivi.

TOGNOZZI Ilaria (Compagnia Maremmana Arcieri), 2° classificata Squadra Under 18 Ricurvo Femminile, 1° classificata Allieva Femminile Olimpico e 4° classificata Squadra Assoluta Femminile Olimpico ai Campionati Italiani Indoor di Rimini, 2° classificata Allieva Femminile Olimpico e 2° classificata Squadra Mixed Team Allievi Olimpico ai Campionati Italiani Targa di Serravezza

BARTOLINI Mattia (Atletica Grosseto Banca Tema) Campione Italiano U16 lancio del disco nella rassegna nazionale cadetti a Caorle.

FIORI Giorgia (CUS Albinia) medaglia d’oro Coppa Europea Obbligatori categoria Jeunesse e Vice Campionessa Mondiale specialità obbligatori

BOSCHI Gabriel (FA Dance Accademy) Campione Italiano Danze Standard categoria 10/11 Classe B1 in coppia con Mastrandrea Giorgia e 10° alla famosa competizione German Open Championship ed unica coppia di bambini italiani partecipanti

MASTRANDREA Giorgia (FA Dance Accademy) Campionessa Italiana Danze Standard categoria 10/11 Classe B1 in coppia con Boschi Gabriel e 10° alla famosa competizione German Open Championship ed unica coppia di bambini italiani partecipanti

MARCUCCI Maristella (A.S.D. Artistica Grosseto) Ginnastica Artistica Femminile - Campionessa Italiana Campionati Italiani FGI Silver cat. LC3 junior

DI CLEMENTE Linda (A.S.D. Artistica Grosseto) Ginnastica Artistica Femminile - Campionessa Italiana Campionati Italiani FGI Silver cat. LD3 senior All Around e 2 classificata specialità corpo libero

POGGIARONI Thomas, (A.S.D. Artistica Grosseto) Ginnastica Artistica Maschile – Campione Italiano Campionati Italiani FGI Silver cat. LC senior

FOLGORI Maxime, (GS Pattinaggio Artistico Libertas Grosseto) Campione Italiano pattinaggio artistico categoria allievi Uisp debuttanti al Campionato Italiano svoltosi a Calderara di Reno

MIGLIORE ATLETA CATEGORIA MASTER

FRANCESCHINI Sandra (Track&Field Master Grosseto) marcia 10 Km strada medaglia d’oro Campionati Europei Master, record italiano di categoria nei 10000 mt e 3000 mt su pista di marcia F50

NOTTOLINI Claudio (Track&Field Master Grosseto) 2000 mt siepi pista medaglia d’oro Campionati Europei Master, record italiano di categoria nei 2000 mt siepi M60

FEDI Federico (Soc. Atletica Grosseto Banca TEMA) Campione Italiano Master 400 mt ostacoli M40, Campione Italiano Master M40 400 mt e Campione Europeo Master M40 staffetta 4x400 mt

AGNOLETTI Maurizio partecipazione alla corsa di 330km e 27mila metri di dislivelli “Tor de Geants”, una sfida tra le più dure al mondo, a velocità libera e in semi-autosufficienza, conclusa in 146 ore

BENELLI Renzo (FA Dance Academy) Campione Italiano 2023 Categoria 35/44 B2 Danze Standard in coppia con Vannini Erica

VANNINI Erica (FA Dance Academy) Campionessa Italiana 2023 Categoria 35/44 B2 Danze Standard in coppia con Benelli Renzo

Sergente Maggiore FINELLI Maurizio (A.S.D. 4 Stormo Aeronautica) Campione Europeo staffetta 4x400, Campione Italiano staffetta svedese e staffetta 4x400

Luogotenente ACAMPA Giuseppe (A.S.D. 4 Stormo Aeronautica) Campione Italiano staffetta Svedese

MENGHETTI Fabrizio (Circolo Velico Castiglione della Pescaia) Campione Italiano Sunfish 2023 vela

MIGLIORE ATLETA

CARLINI Michel (A.S.D. Odissea 2001) Vincitore della German Open Championship in coppia con Elisa Morganti

MORGANTI Elisa (A.S.D. Odissea 2001) Vincitore della German Open Championship in coppia con Carlini Michel

MORARU Diana (Soc. Atletica Grosseto Banca TEMA e Skeep) Campionessa italiana categoria T35 nei 60 mt indoor

Primo Graduato DI CARLO Marianna (Esercito - Reggimento Savoia Cavalleria) Campionessa Italiana di Body Building; entrata nella TOP FIVE nel Mondiale ALL Olimpya Amateur in Portogallo ad Estoril





MIGLIORE SOCIETA’

LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE FOLLONICA per aver organizzato su delega FIV in collaborazione con il Club Nautico Follonica il Mondiale RS Feva a luglio 2023

CLUB SUBACQUEO GROSSETANO per essersi aggiudicato l’dizione 2023 del Campionato Italiano per Società di Pesca in Apnea svoltosi a Rosignano Solvay il 7 ottobre

SOCIETA’ NUOTO GROSSETO per essersi aggiudicato il titolo di Campione d’Italia Master grazie ai risultati conseguiti dai propri atleti nelle varie discipline

CT GROSSETO per essersi aggiudicato il titolo di Campione d’Italia per la vittoria della squadra Under 14 femminile composta da NERELLI Anna e DUCHINI Giulia

G.S. MASSIMO BONI VIGILI DEL FUOCO per i risultati conseguiti con i propri atleti nel Campionato italiano di categoria SurfLifesaving 2023 e Assoluti

A.S.D. G.A.O. BRINELLA Gruppo Atleti Orbetello per i risultati ottenuti dai propri atleti a livello mondiale in particolare Bianchi Jacopo e Pazzagli Andrei che sono stati anche convocati nella Nazionale Under 18 oltre ad aver conseguito diversi titoli a livello internazionale e nazionale, Guasconi Eleonora atleta DIFR campionessa Italiana in diverse discipline categoria Difr C4 Juniores

A.S.D. ATLANTE GROSSETO la squadra di serie B, vincendo il Campionato, è stata promossa in A2 nel Campionato 2022/2023

MIGLIOR TECNICO / DIRIGENTE

BANCHI Luca eletto dalla FIBA World Cup migliore Allenatore dei Mondiali di Basket

PERNAZZA Alessio (CSEN) Team Leader di una Squadra di Soccorso tutta italiana, in qualità di responsabile nazionale dello Csen per la cinofilia da soccorso, assieme al team italiano gruppo cinofilo della Csen composto da sei operatori con al seguito i rispettivi cani, appositamente addestrati per la ricerca di dispersi sotto le macerie, ha partecipato ad una missione in Turchia a seguito del terribile terremoto, contribuendo con il proprio team a salvare decine di vite umane rimaste sotto le macerie del disastroso sisma turco

GIACOMELLI Daniele allenatore dei Vigili del Fuoco “M. Boni” di Grosseto nel nuoto salvamento per l’attività svolta in ambito nazionale ed internazionale per l’atleta Facchielli Claudio





PREMIO ALLA CARRIERA E PASSIONE SPORTIVA

MARCONI Rossella (ASD Ginnastica Grifone) Direttrice Tecnica

PREMIO SPECIALE

SABATINI Ambra (Soc. Atletica Grosseto Banca TEMA – Fiamme Gialle) Campionessa Mondiale Parigi 2023

TROFEO CONI

Consegna attestati per la partecipazione al Trofeo Coni

CAPPUCCINI Vittoria (A.S.D. Compagnia Maremmana Arcieri) tiro con l’arco

MENGOZZI Alice (Lega Navale Italiana sezione Follonica) vela





