Nei 5 comuni maremmani al voto, sono ben 13 gli sfidanti alla poltrona di sindaco

Vedi tutte le liste e i nominativi dei candidati nei 5 comuni al voto il prossimo 14 e 15 maggio.



Grosseto: Termine ultimo oggi alle ore 12:00 per la consegna delle liste, con relative candidature a sindaco, e programmi elettorali nei cinque comuni: Monte Argentario, Gavorrano, Magliano in Toscana, Semproniano e Castell’Azzara, della provincia di Grosseto che andranno al voto il 14 e 15 maggio.

In totale nei 5 comuni al voto, saranno ben tredici i candidati a sindaco sostenuti dalle rispettive liste. I comuni chiamati al voto in provincia di Grosseto sono tutti sotto i 15 Mila abitanti, pertanto non sarà previsto l’eventuale turno di “ballottaggio”, in quanto vige il “sistema maggioritario”, con il quale vince chi prende un voto in più degli altri candidati.

Ma vediamo, comune per comune, chi sono i candidati alla poltrona di sindaco e i nominativi delle rispettive liste che li sostengono.

MONTE ARGENTARIO: (Tre i candidati in corsa).











CANDIDATO SINDACO: Arturo Cerulli, lista “Civico 23 – Arturo Cerulli sindaco”, centrodestra, sostenuta da Fratelli d’Italia.



Questi i nominativi dei candidati al consiglio comunale: Raffaella Bargellini, Amanda Bausani, Jessica Costaglione, Niccolò Capitani, Fulvio Cerulli, Luca Costanzo, Marta Fois, Giovanni Loffredo, Michele Lubrano, Dharma Nettuno, Chiara Orsini, Riccardo Picchianti, Paola Pucino, Melissa Schiano, Affrico Tortora, Michele Vaiani;





CANDIDATO SINDACO: Priscilla Schiano, lista “Argentario nel cuore”, sostenuta da Lega, Forza Italia, Riformisti verso il Terzo Polo, Azione, Popolari, Udc.

Questi i nominativi dei candidati al consiglio comunale: Azelio Bagnoli, Walter Capitani, Mauro Caravagna, Massimo Benicchi, Mauro Alessandroni, Claudio Fanteria, Luca Alocci, Tommaso Lacchini, Elisabetta Rinaldi, Cristina Picchianti, Chiara Sordini, Lucia Longobardi, Selene Orsini, Arianna Costanzo, Nicoletta Della Monaca, Cristina Merlini;





CANDIDATO SINDACO: Roberto Cerulli (detto Zeppetto), lista “Per l’Argentario - Roberto Cerulli sindaco”, sostenuta da Sinistra Italiana, Partito Democratico, altri.

Questi i nominativi dei candidati al consiglio comunale: Chiara Ballerano, Leonardo Bosa, Veronica Bracci, Ilaria Ciavattini, Valerio Costagliola, Mirko Costaglione, Rodolfo Costanzo, Santi Dubbiosi detto Pappone, Anna Laura Fedele, Alina Loffredo, Marco Nieto, Elena Pelli, Maria Sabatini, Silvia Sclano, Fiovo Terramoccia, Claudio Vitelli.





GAVORRANO: (Due i candidati in corsa).











CANDIDATO SINDACO: Andrea Maule, lista “Noi per Gavorrano”, centrodestra, sostenuta da Lega, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Noi Moderati, Ppe, Riformisti verso il Terzo polo

Questi i nominativi dei candidati al consiglio comunale: Claudio Asuni, Patrizia Cagneschi, Claudia Cesarini, Gianfranco Iacomelli, Mariangela Oddo, Gina Redi, Marco Ristori, Silvia Sarcoli, Giacomo Signori, Gilberto Stefanini, Stefano Tosi, Chiara Vitagliano.





CANDIDATO SINDACO: Stefania Ulivieri, lista “Gavorrano progressisti uniti”, centrosinistra, sostenuta da Partito Democratico, Sinistra Italiana, Italia Viva, Azione, Verdi, Socialisti, Verdi, Popolari in Rete, Rifondazione Comunista.

Questi i nominativi dei candidati al consiglio comunale: Laura Galli, Massimo Borghi, Francesca Mondei, Patrizia Scapin, Stefania Tognozzi, Nicola Menale, Giulio Querci, Silvia Rossetti, Daniele Tonini, Andrea Bartolozzi Bernardini, Simon Brunetti, Caterina Marisca.





MAGLIANO IN TOSCANA: (Quattro candidati in corsa).









CANDIDATO SINDACO: Giancarlo Tei, lista “La Civica con Giancarlo Tei”.

Questi i nominativi dei candidati al consiglio comunale: Paola Bonini, Alessandro Caporali, Alessandro Giannini, Graziana Ghezzi, Alessandro Loffredo, Michele Mazzuoli, Serena Piccini, Leonardo Rossi, Maria Elena Scarsellini, Dianora Tinti, Lorella Tronchi, Francesca Vichi,





CANDIDATO SINDACO: Gabriele Fusini, lista “Magliano 2028 – Fusini Sindaco”, centrosinistra

Questi i nominativi dei candidati al consiglio comunale: Martina Angiolini, Cinzia Baciarelli, Dario Bandinelli, Pamela Calussi, Tamara Fattorini, Riccardo Fusini, Claudio Gobbi, Anna Lampredi, Chiara Pagliai, Gianfranco Pastorelli, Alessia Rossi, Chiara Tofanelli.





CANDIDATO SINDACO: Diego Cinelli, lista “Magliano Comune aperto – Cinelli Sindaco”, centrodestra sostenuta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc.

Questi i nominativi dei candidati al consiglio comunale: Fabio Angeli; Laura Biagiotti, Daniele Contarino, Michele Conti, Renato Gallio, Tiziana Galli in Terzaroli, Fabrizio Goracci, Massimiliano Guidi, Camilla Mancineschi, Andrea Moscatelli, Laura Tattarini.





CANDIDATO SINDACO: Mirella Pastorelli, lista “Pronti per cambiare – Mirella Pastorelli Sindaco”.

Questi i nominativi dei candidati al consiglio comunale: Lisa Barbini, Piero Buccianti, Elodie Egger, Andrea Farini, Nadia Fedeli, Aldo Galimberti, Guido Gasparro, Tatiana Maggiotto, Marcello Mancini, Doriana Melosini, Silvia Neri, Remo Sonnini.





SEMPRONIANO: (due candidati in corsa).











CANDIDATO SINDACO: Luciano Petrucci, lista “Semproniano bene comune”, centrodestra.

Questi i nominativi dei candidati al consiglio comunale: Valentina Bacci, Katia Barzagli, Lamberto Biondi, Andrea Di Salvatore, Gianluca D’Ubaldo, Lucio Leoni, Vincenzo Pirro, Lisa Giuseppina Russo, Paolo Scalabrelli, Danilo Zammarchi.





CANDIDATO SINDACO: Gabriele Caroti – lista “Fiamma Tricolore”.

Questi i nominativi dei candidati al consiglio comunale: Eugenio Tarelli, Guglielmo Ruffo, Giacomo Ciarcia, Helen Emiliani, Emanuele Enania, Silvia Toscano, Massimo Pelusi.





CASTELL’AZZARA: (due candidati in corsa).









CANDIDATO SINDACO: Marco Papalini, lista “Futura”.

Questi i nominativi dei candidati al consiglio comunale: Mariella Groppi, Cristina Bachiorrini, Elisa Dani, Susanna Mascelloni, Matteo Santori, Fabrizio Sistimini, Massimiliano Testi, Gabriele Luongo, Giacomo Pinzi, Alessandro Tranquilla.





CANDIDATO SINDACO: Tullio Tenci, lista “Uniti per il Comune".

Questi i nominativi dei candidati al consiglio comunale: Marco Ceccarelli, Erika Coppi, Sergio Fallerini, Nicola Mastacchini, Michela Merli, Dario Nutarelli, Mauro Papalini, Marta Scevoli, Elena Rustici, Valentino Vasconi.