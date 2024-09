Sport Porto Ercole: Festa in Piazza per Ambra e Valerio 11 settembre 2024

11 settembre 2024 717

717 Stampa

Redazione

Porto Ercole: L’Argentario è pronto ad accogliere ed abbracciare i suoi atleti paralimpici. Giovedì 12 settembre dalle ore 18:00 a Porto Ercole in piazza Roma l’Amministrazione Comunale ha organizzato una manifestazione per salutare, al loro rientro dai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, Ambra Sabatini e Valerio Teodori.

I paesani, gli appassionati di sport, chi ha seguito e sostenuto i due giovani nel loro percorso sportivo, e tutti coloro che vogliono condividere questo momento di festa sono invitati a scendere in piazza per rendere omaggio ai due atleti ed a trasmettergli tutto l’affetto e la gratitudine del loro paese per il loro impegno. Ambra e Valerio che hanno vestito i colori dell’Italia nella manifestazione sportiva più importante al mondo rappresentano qualcosa che resterà indelebile nella storia dell’Argentario e rende orgogliosa un’intera comunità.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Porto Ercole: Festa in Piazza per Ambra e Valerio Porto Ercole: Festa in Piazza per Ambra e Valerio 2024-09-11T16:21:00+02:00 165 it Porto Ercole: Festa in Piazza per Ambra e Valerio PT1M /media/images/Ambra-Sabatini-Massimo-Bertolini-FISPES.jpg /media/images/thumbs/x600-Ambra-Sabatini-Massimo-Bertolini-FISPES.jpg Maremma News Monte Argentario, Wed, 11 Sep 2024 16:21:00 GMT