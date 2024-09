Politica: Riccardo Megale entra nel Consiglio Direttivo di ANCI Toscana

Grosseto: “Riccardo Megale, assessore della Lega al Comune di Grosseto, entra nel Consiglio Direttivo di ANCI Toscana, l’Associazione che rappresenta tutti i comuni della nostra Regione”. Ad annunciarlo sono il Commissario Provinciale del Carroccio Massimiliano Baldini e il suo omologo comunale Arturo Bartoletti.

“Megale – affermano i due esponenti politici – va a ricoprire un ruolo estremamente delicato e importante. Egli rappresenterà la Maremma in seno a un organo fondamentale e assai rappresentativo. Purtroppo, infatti, i sistemi elettorali regionali privilegiano la centralità e danno poca rappresentatività alle aree periferiche e meno densamente popolate, fortemente penalizzate anche dal punto di vista logistico e infrastrutturale. Per questo motivo la Lega Toscana ha dato fiducia a Megale, non solo riconoscendo i suoi meriti e le sue competenze, ma anche per dare voce ai territori come il nostro e dare loro modo di esprimere le problematiche e le esigenze specifiche delle rispettive comunità.”



Dal canto suo Megale dichiara di essere assai gratificato dalla scelta compiuta dal partito: “una scelta niente affatto scontata – afferma - che, da un lato, mi rende sicuramente orgoglioso, dall’altro mi fa sentire consapevole del ruolo che vado a rivestire e delle grandi responsabilità che esso comporta. Sicuramente farò tutto il possibile per raggiungere risultati importanti e per dare voce alle istanze di tutti i territori che, assieme alla Maremma, rappresentano assolutamente uno dei principali valori della nostra Regione.”