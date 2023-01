Sport Podismo: Al via stamattina "6 ore della Maremma" 15 gennaio 2023

Redazione Grosseto: Ha preso il via stamattina, domenica 15 gennaio 2023 la "6 ore della Maremma". La gara podistica si svolge interamente nel circuito ricavato nell'anello delle suggestive Mura Medicee di Grosseto. Quasi 300 i partecipanti a questa attesissima edizione.

